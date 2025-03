Chivas desafía a la FIFA y habría congelado a Hugo Camberos por negarse a renovar

Chivas atraviesa uno de sus peores momentos de la última década y su reciente derrota en Liga MX contra Cruz Azul, así como la eliminación ante América en Concachampions, son pruebas contundentes de ello.

Sin embargo, el Guadalajara está dándole proyección a sus máximas joyas de la cantera y uno de ellos es Hugo Camberos, quien comenzó el Clausura 2025 como titular gracias a su capacidad de desequilibrio por las bandas.

Chivas habría congelado a Camberos

El extremo mexicano, que recién cumplió 18 años, ha sido una de las grandes revelaciones del Rebaño pese al mal torneo del equipo, pero en los últimos juegos fue perdiendo la titularidad al punto en que se ha quedado en la banca y ha tenido muy poca actividad.

Hugo Camberos es la máxima joya de la cantera de Chivas. Mexsport (Adrian Macias)

De acuerdo con el periodista, Rubén Rodríguez, la razón principal se debe a que Chivas lo habría congelado por negarse a firmar una renovación con una millonaria cláusula de salida que disminuiría sus posibilidades de ir a Europa.

“Camberos no juega en Chivas por no firmar su renovación. No acepta todas las condiciones de Chivas. Por eso lo tienen congelado. Increíble el trato para el jugador mexicano”, escribió la fuente en su cuenta de X.

¿Desafían a la FIFA?

Este tema resulta delicado debido a que el club estaría desafiando las reglas de la FIFA, pues en caso de que un jugador sea congelado podría acudir a dicho organismo para rescindir su contrato.

El Guadalajara está consciente de ello y, por tal motivo, le está dando aunque sea pocos minutos al jugador para no congelarlo de forma definitiva y evitar un problema con la FIFA.

De momento, se desconocen más detalles sobre cómo van las negociaciones entre Hugo Camberos y Chivas, pero se sabe que le querían imponer una cláusula de al menos 15 millones de dólares para dejarlo salir, mientras que el futbolista está abierto a negociar siempre y cuando le pongan una cláusula de entre 4 y 5 mdd para algún club europeo que desee ficharlo.