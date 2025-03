Dani Alves será padre por tercera vez tras ser absuelto por agresión sexual: Así fue el anuncio

La vida del exfutbolista brasileño, Dani Alves, está por dar un giro radical, esto después de que su esposa, Joana Sanz, dio a conocer que está embarazada.

Así fue el anuncio

Fue mediante su cuenta de Instagram donde la pareja del exjugador de los Pumas de la UNAM reveló la noticia con un emotivo video en el que muestra su prueba de embarazo.

En dicha publicación, la modelo de 32 años comparte las dificultades y miedos que atravesó para poder embarazarse luego de varios intentos fallidos, ya que sufrió problemas en las trompas de falopio, así como el padecimiento de endometriosis.

“Hace cinco años me planteé con mucho miedo la idea de ser madre. Miedo porque un ser humano dependerá de mí para sobrevivir, miedo de no trabajar, miedo de perderme yo como mujer… Pero esto es otra historia. Lo que venía a contar es que una mujer de veintisiete años sana se encuentra con dos FIV, tres pérdidas y de últimas una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis. Me hice pruebas de todo tipo a lo largo de los años, con unos embriones divinos y sin encontrar el por qué a nada. La frustración y el por qué todas se embarazan como por arte de magia me atormentaba”, escribió.

Asimismo, Joana Sanz confesó que la llegada de su primer bebé representa una esperanza de luz para seguir viviendo, pues recordó lo mucho que ha sufrido tras quedarse sin sus padres.

“Mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está, sana y creciendo. Y yo sé que fue mi madre quien me la envió para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta. Aún no me lo creo y me despierto en la madrugada con el miedo de ver las sábanas llenas de sangre o cierro los ojos en las ecografías hasta que escucho que todo está perfecto”, sentenció.

Es importante mencionar que este será el tercer hijo de Dani Alves, tras los nacimientos de Victoria y Daniel, quienes son producto de su relación pasada con Dinora Santana.

Este anuncio llega a pocos días de que el exfutbolista brasileño fuera absuelto del caso de agresión sexual contra una mujer en una discoteca de Barcelona, España.