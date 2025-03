¡Sin seguridad! La MLS veta de los campos al guardaespaldas de Lionel Messi

Yassine Cheuko ha sido una persona fundamental para que Lionel Messi fichara por el Inter de Miami. Fue una de las condiciones que pidió el astro argentino para llegar al cuadro de los flamencos. En diversos partidos se le vio entrar al terreno de juego debido a que aficionados se metían para conocer al campeón del mundo.

Sin embargo, la seguridad de Messi se ve afectada, ya que la MLS habría vetado a su guardaespaldas y no podrá estar en el terreno de juego como acostumbra cada vez que juega Lionel.

Las palabras de Yassine Cheuko tras ser vetado

La liga de Estados Unidos pareciera tener buena seguridad, pero el guardaespaldas opina lo contrario, ya que se sorprende de las invasiones de campo que ocurren en la liga, pues él ya ha trabajado en diferentes ligas de Europa.

“No me quieren en el campo”.

“Trabajé en Europa, en la Ligue 1 y la Champions League. En 7 años, vi 6 personas invadir el campo. Aquí, llegué en julio de 2023 y hubo 16 invasores en 20 meses. Es un problema real”.

“Dejarme fuera del campo no solucionará el problema. Deberíamos trabajar juntos. Estaría dispuesto a ayudar. Amo a la MLS, a la Concacaf. Me encantaría ayudar. No quiero decir que soy mejor que nadie, pero tengo mi experiencia en Europa y sé que (Messi aquí) en Estados Unidos iba a ser algo muy grande. Respeto su decisión”, así lo comentó Yassine tras el sorprendente aviso de la MLS.

La polémica de Cheuko con Logan Paul

La controversia sobre la demanda que interpuso el luchador Logan Paul contra la marca de bebida energética que lanzó Lionel Messi trajo muchos problemas, debido a que el influencer alega que se habría copiado su diseño de imagen.

En las últimas semanas, Logan se vio envuelto en una polémica tras desafiar a Messi a un combate de lucha; sin embargo, el guardaespaldas no se quedó de brazos cruzados y reaccionó ante lo ocurrido, ofreciéndose a pelear en lugar del astro argentino.