Yuki Tsunoda manda contundente recado a Liam Lawson: “Quiero acabar en el podio de Japón”

Red Bull no ha pasado por un gran momento en el arranque de la temporada con sus pilotos, ya que el compañero de Max Verstappen, Liam Lawson, fracasó en las primeras carreras con la escudería. Debido a la situación, el equipo Toro Rosso tomó la decisión de revocar al piloto neozelandés, ya que no pueden perder más puntos.

En su lugar, llegó el japonés Yuki Tsunoda, quien se desempeñó en AlphaTauri desde 2021 y ahora estará tras el volante en compañía de Max Verstappen. Su primera carrera con la escudería será en su país natal, Japón, y se mostró emocionado por quedar en el podio, algo que no pudo lograr Lawson.

Yuki Tsunoda sobre el GP de Japón

A días de que vuelva la categoría reina del automovilismo, Tsunoda está listo para competir en una pista conocida y, sin duda, querrá obtener su primer podio en casa. En las dos anteriores competencias terminó en la decimotercera, segunda y en la penúltima posición de Australia y China.

“No quiero subir mucho las expectativas, pero en Japón quiero acabar en el podio; sé que no será nada fácil. Mi prioridad es entender el coche, ver cómo se comporta en comparación con el Racing Bulls. Si puedo disfrutar y familiarizarme en los Libres 1, sé que los resultados llegarán y, si eso conduce a un podio, sería increíble”.

“Cuando recibí la llamada, pensé que esto iba a ser interesante. Estoy emocionado de cara al reto que tengo por delante; no hay muchos momentos en la vida en los que te enfrentas a esta presión extrema y a una oportunidad tan grande como esta, así que solo puedo imaginar que va a ser una carrera increíblemente emocionante”, dijo el nuevo compañero del cuatro veces campeón mundial.

Tsunoda sobre el RB21 que manejará

El piloto nipón ya probó su monoplaza en el simulador y aseguró que el coche no es tan difícil de manejar, o al menos eso notó en la práctica.

“No me pareció que el coche fuera tan difícil de pilotar. Tengo la impresión de que la parte delantera responde mucho, como la gente dice, pero si me preguntas si es difícil de manejar, no diría que me ha dado una sensación particularmente extraña, como mínimo en el simulador”, dijo Yuki Tsunoda previo a su primera carrera.