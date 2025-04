André Jardine: “Del Mundial de clubes no hay nada oficial”

La FIFA contempla un partido de repechaje entre el América y Los Ángeles FC para determinar qué equipo supliría al León en el Mundial de Clubes 2025; sin embargo, el técnico de las Águilas André Jardine prefirió evitar el tema, debido a que esta versión no es oficial, por el momento.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de enfrentarse con el equipo de la MLS por el pase al Mundial, el estratega brasileño se limitó decir que no sabe nada, por el momento, y que ahora está enfocado en el Cruz Azul.

“No entramos mucho en este tema, donde no hay nada oficial, no sabemos las cosas. En este momento el foco está en el partido con Cruz Azul, no desviamos el foco de lo que nos importa”, indicó en conferencia de prensa.

¿Cómo ve el Clásico joven?

América se medirá con el Cruz Azul en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf y el primer episodio se disputará este martes en el estadio Ciudad de los Deportes. Ante esto, André Jardine afirma que el Clásico joven se definirá por detalles.

“Será un Clásico decidido en detalles, lances importantes. Tener la tranquilidad de planear bien, pensar bien. Estamos listos para estos momentos como equipos, listos todos. Veremos si mañana todo el equipo responde a la altura, estamos conectados y frescos mentalmente”, dijo en su comparecencia ante los medios, previo al partido.

El director técnico señaló que deben ser inteligentes debido a que al ser una serie de dos encuentros no pueden precipitarse y más ante un rival como la Máquina.

“Hay que ser inteligentes en partidos como este, así tratamos de mirar las cosas, son cuatro partidos de 45 minutos y vamos a jugar los dos primeros, muchas veces el primer tiempo no tiene nada que ver con el segundo por esa forma de cambiar las cosas”, comentó.

“Así vamos en Liguillas, Concachampions, intentamos ser muy inteligentes, entender las formas de rival y encontrar un plan de juego que explore algún tipo de deficiencia que tiene, intentar preocupar si tiene un sistema defensivo sólido. No entramos mucho en detalles porque ayudaríamos al rival y no quiero eso”, agregó.

Finalmente, señaló con contará con, prácticamente con toda su plantilla, con la excepción de Henry Martín, aunque se negó a adelantar la alineación o el planteamiento táctico.