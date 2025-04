Checo Pérez confirma pláticas para volver a la F1: Estas escuderías lo quieren fichar

El regreso de Sergio Checo Pérez a la Fórmula 1 está más cerca que nunca, esto después de que el propio piloto mexicano confirmó que tiene conversaciones con varias escuderías para volver al ruedo el próximo año.

Checo ya evalúa opciones

Fue durante una entrevista exclusiva para la F1 donde el Ministro de Defensa reveló que varios equipos se han acercado a él con la intención de que regrese al Gran circo.

En dicha plática, el tapatío dio a conocer que, de momento, se encuentra evaluando las opciones que tiene y dejó en claro que, solo retornará a la F1 siempre y cuando el proyecto le resulte atractivo, además de ser valorado.

Checo Pérez apunta a volver a la F1. (Getty Images)

“Si encuentro un proyecto que me motive plenamente a volver, donde el equipo crea en mí y donde valoren mi trayectoria, mi experiencia y todo lo que puedo aportar a un equipo, sería muy atractivo considerarlo. Es por eso que me he dado al menos seis meses para tener todas mis opciones sobre la mesa y tomar una decisión sobre qué hacer a continuación con mi carrera”, mencionó.

“Hay varios proyectos muy interesantes por ahí. Varios equipos se han puesto en contacto conmigo desde Abu Dabi. Ahora mismo, la temporada ya ha comenzado, así que se abrirán algunas posibilidades en los próximos meses”, añadió.

¿Qué equipos lo quieren?

Desde hace varias semanas fuentes especializadas en el deporte motor confirmaron que Checo Pérez ya se encuentra en negociaciones con Cadillac, escudería que debutará en el circuito a partir del próximo año.

Sin embargo, sumado al interés del equipo estadounidense, Kick Sauber y Haas, también están en busca de un piloto de jerarquía ante los malos resultados en los últimos años, principalmente porque en su parrilla cuentan con pilotos novatos como Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman, respectivamente.

Sumado a esto, es bien sabido que el corredor azteca tiene buena relación con Toto Wolff, CEO de Mercedes, escudería que podría ficharlo en caso de que el debutante Andrea Antonelli no de el ancho, o incluso ante una eventual salida de George Russell.

Otra opción para Checo Pérez sería Aston Martín, que si bien cuenta con Fernando Alonso y Lance Stroll, desde hace tiempo ha intentado destacar sin éxito en el Gran circo, por lo que un cambio en su parrilla podría ser la solución, además de que sus pilotos terminan contrato en 2026.