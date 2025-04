Peleador de la UFC arremete contra México: “Es un agujero de mie…”

Joe Pyfer, peleador de la UFC, se está poniendo a toda la afición de México en contra debido a unas polémicas declaraciones que realizó después de que no pudo participar en la UFC Fight Night que se llevó a cabo el pasado sábado en la Arena CDMX.

El estadounidense estaba programado para enfrentarse con Kelvin Gastelum. Pero el combate se tuvo que cancelar debido a que sufrió problemas estomacales, lo cual le impedía subir al octágono.

Un día después del evento de la UFC, el gladiador de 28 años confirmó que se enfermó del estómago y arremetió contra México, por causarle los problemas médicos.

“Algunas personas dicen que no es por la comida, dicen que tengo enfermedad de altitud. No soy un científico de elevación geográfica, maldita sea ese país, nunca volveré a luchar ahí, es un agujero de mierda. No me importa si te ofende, tú no eres el que lucha”, señaló en un video compartido en X.

Pyfer contó que cenó con su equipo, una noche antes y que los problemas estomacales hasta le causaron pérdida de peso.

“Fui a mi cena de equipo, no bebí agua, no había bebido el agua durante todo el viaje. Comí algo en un lugar que era supuestamente confiable y sí, un par de horas después creo que me cagué al menos 10 o 11 veces”, agregó.

Por último, el oriundo de New Jersey le mandó un mensaje a Kelvin Gastelum, al que aseguró que aplastará cuando suban al octágono. “Creo que voy absolutamente a destruir a Kelvin cuando tenga la oportunidad de nuevo. Me siento mal por él, no le di a ese hombre la oportunidad de hacer su dinero”.