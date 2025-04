“América me cambió la vida”: Chicote Calderón

El fichaje de Cristian Calderón hace año y medio fue muy criticado por parte de la afición azulcrema; sin embargo, el futbolista mexicano logró cambiar los abucheos por aplausos y ahora asegura que las Águilas le cambiaron la vida.

En entrevista con TUDN, el Chicote reconoció que los temas extra cancha quedaron en el pasado y que sabía que el conjunto azulcrema podía ser su última gran oportunidad.

“Sí claro, llegar acá te cambia la vida, supe que a lo mejor podía ser mi última oportunidad, no quería desaprovecharla y me cambió para todo y para bien”, dijo en primera instancia.

Para luego continuar “Si antes había tantas cosas y temas extra cancha, hoy no ha pasado eso y es gracias a la institución que me ha dado la oportunidad, que me abrieron las puertas de todo el staff, psicólogos, lo que tú quieras, me cambió y los resultados que se me han dado en América es base al esfuerzo que hice de dejar de lado muchas cosas”.

Destaca hermandad en el América

El Chicote Calderón también fue cuestionado por el gran momento que vive el Club América, que lo ha llevado a ganar un tricampeonato en el futbol mexicano y a estar peleando por el tetracampeonato.

A lo que el futbolista indicó que todo se debe a la unión y humildad que hay en la plantilla, ya que reconoce que no son invencibles, pero que lo importante es superar rápidamente esos baches.

“Al final no somos un equipo que siempre va a ganar, invencible; en algún momento podemos perder, sea amistoso u oficial, siempre es importante ganar, hay partidos que no se nos van a dar las cosas, es darle la vuelta a la página y seguir trabajando. Más que nada es el vestidor el que tiene al equipo así, hay una hermandad y humildad que no lo comparo con nada, siempre corremos, disfrutas entrar al campo cuando tienes la clase de compañeros que tienes, que te respaldan siempre. También todas las armas que te da el cuerpo técnico, la directiva, la institución, aquí eres feliz, soy feliz, hice buen ‘match’ con los compañeros y todos dentro del vestidor somos importante”, agregó.