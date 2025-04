Boston sorprende con su póster del Mundial 2026

La sede mundialista de la ciudad de Boston reveló su póster oficial para la Copa de Futbol de la FIFA 2026, una pieza artística que captura la esencia de la ciudad y su pasión por el balompié.

El cartel, creado por un profesor y un grupo de estudiantes del Massachusetts College of Art and Design, fusiona elementos icónicos de Boston con la emoción del deporte rey.

¿Cuáles son los elementos del póster de Boston para el Mundial 2026?

Lo más destacado de este cartel es que fue diseñado por el profesor John Rego junto con un grupo de estudiantes del Massachusetts College of Art and Design, convirtiendo a Boston en la única sede mundialista de Estados Unidos en trabajar con una institución educativa para este proyecto.

El diseño, con un estilo de cómic y caricatura, muestra una escena que combina la pasión por el futbol con elementos emblemáticos de la ciudad.

La imagen central es una langosta gigante que se convierte en portero en un partido de futbol disputado bajo el agua en el puerto de Boston, un guiño a la importancia de la vida marina en la región.

“Fue un honor diseñar un póster para un evento tan importante y que marcará a toda una generación en Boston”, expresó John Rego. “Nuestra intención fue capturar la esencia de la ciudad de una manera divertida y representativa”.

El cartel no solo celebra el Mundial, sino que también rinde homenaje a la historia y cultura de la ciudad. En él aparecen referencias al monumento de Bunker Hill, el puente Zakim y el histórico Boston Tea Party. También hay alusiones a eventos deportivos icónicos como la regata Head of the Charles y el famoso festival de veleros.

El proceso de creación tomó aproximadamente dos meses y fue realizado a mano antes de ser digitalizado. Este trabajo artesanal resalta aún más la singularidad del póster de Boston frente a los de otras sedes mundialistas.

El diseño final no incluyó ciertos elementos característicos de la ciudad, como el letrero de Citgo o el Boston Common, así como referencias gastronómicas; no obstante, la imagen logra capturar la identidad de la ciudad con una propuesta visual original y llena de energía.

Con esta obra, Boston demuestra su entusiasmo por recibir la Copa del Mundo y reafirma su compromiso de combinar arte, cultura y deporte en una experiencia inolvidable para los aficionados que asistirán a los partidos en el Estadio Gillette en 2026.