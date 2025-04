“Es una marioneta, no tiene dignidad”: Javier Alarcón destroza a Mikel Arriola

La polémica en torno a la expulsión de León del Mundial de Clubes 2025 crece día con día, principalmente porque han surgido rumores de que América podría suplir a la fiera en dicho torneo.

Alarcón revienta a Mikel

De momento, la Liga MX se ha mantenido neutra en el tema, pues si bien Mikel Arriola ha dejado en claro que defenderán a toda costa los tres lugares que se ganó el futbol mexicano, el alto comisionado de la FMF no ha expresado públicamente su apoyo al conjunto esmeralda, ya que solo se ha limitado a decir que esperarán a la resolución del TAS.

Esta situación no tiene nada contento al gremio periodístico y, recientemente, Javier Alarcón lanzó un fuerte mensaje contra Mikel Arriola al tacharlo como una “marioneta” por no apoyar a la escuadra del Bajío en esta apelación.

“Mikel Arriola es una marioneta… ¿por qué no puede hablar? ¿Por qué no aparece para apoyar al León? No tiene dignidad, la Concacaf sí apoya al León, pero la federación no se ha pronunciado”. dijo durante una emisión del programa Futbol Picante, de ESPN.

En ese sentido, Javier Alarcón aseguró que la Liga MX ha perdido credibilidad con la llegada de dicho directivo al considerar que su único objetivo es quedar bien con todos para mantenerse en su puesto, poniendo como ejemplo la aceptación del cambio de sede del juego entre Chivas y Cruz Azul.

“Tienes un presidente pusilánime en la Federación, que cada vez demuestra que lo único que le importa es quedar bien con uno y con otro para que no lo corran. No le importa tener una estrategia, autonomía, independencia o una ruta”, sentenció.