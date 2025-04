Aficionados de Cruz Azul se manifiestan desde fuera del estadio tras prohibirles la entrada

(Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Recientemente, la emoción de la Copa Campeones de la Concacaf hizo vibrar al corazón de la Ciudad de México con el enfrentamiento entre Cruz Azul y América en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los cuartos de final de la competencia iniciaron una trilogía de choques entre capitalinos que tuvo como primer resultado un empate sin goles y una emotiva aparición del grupo de animación celeste.

Previo a que arrancara el partido en el inmueble de la Colonia Noche Buena, se informó que con el fin de evitar enfrentamientos violentos entre grupos de animación de los equipos, no se permitiría el acceso a la porra de Cruz Azul, permitiendo solo entradas generales.

Esta situación fue lamentada por muchos seguidores celestes, quienes esperaban hacerse sentir en la que fue su casa durante muchos años y que en 2024 fungió como epicentro de sus grandes batallas y resultados.

Es importante mencionar que la seguridad en el inmueble estaba atenta a que no se diera el acceso distribuido de la porra para que luego dentro se juntaran, evitando por todos los medios su presencia y obligándolos a ingeniar una manera de hacerse presentes a pesar de no poder pisar las gradas.

Así fue la emotiva manifestación de los aficionados cementeros en el Clásico Joven

Previo al inicio del partido, en redes sociales comenzaron a surgir videos en los que se puede apreciar como en la cabecera sur del inmueble, misma en la que debió aparecer la porra, al momento del ingreso de los equipos se soltaron varios globos con los colores del equipo que llegaron hasta el cielo.

Un blanco y azul se apoderó de ese sector del estadio y motivó a los asistentes cementeros a alentar fuertemente para poder hacerse sentir y llevarse el resultado en la primera edición de la eliminatoria.