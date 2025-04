¡De la tumba al estadio! Reviven a exfutbolista que recibió homenaje por su muerte

En un capítulo digno de una novela, el exfutbolista búlgaro Petko Ganchev fue el invitado de honor en un partido del Arda Kardzhali, su antiguo club, tras haber sido declarado muerto por error.

¿Por qué declararon muerto a Petko Ganchev?

El insólito suceso ocurrió hace dos semanas, cuando el Arda rindió un minuto de silencio en su honor durante un partido contra el Levski de Sofía.

Sin embargo, la falsa noticia de su fallecimiento fue rápidamente desmentida por el propio club, que se disculpó públicamente por la confusión.

Dos semanas después, el Arda decidió honrar a su leyenda en un partido contra el Cherno More; Ganchev recibió una camiseta con su nombre y el número 9, y disfrutó del encuentro junto a otros veteranos del club.

“Antes del partido, Petko Ganchev se reunió con el director deportivo Ivaylo Petkov, quien le entregó una camiseta conmemorativa... Disfrutó del partido en compañía de otros veteranos del ARDA”, declaró el club. “Una vez más, pedimos disculpas a Petko Ganchev por el error cometido hace dos semanas”.

Ganchev, por su parte, tomó la situación con humor, aunque reconoció que fue un momento estresante. “Cuando me enteré de la terrible noticia, me serví un poco de brandy, Sser enterrado vivo es muy estresante. La verdad es que la situación no fue agradable”, bromeó el exfutbolista.

El homenaje a Ganchev fue un emotivo reencuentro con su pasado y una celebración de su vida, El exfutbolista revivió su pasión por el futbol y recibió el cariño de la afición, que lo ovacionó durante el partido.