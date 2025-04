Figura del tenis visitará México para conquistar la corona de uno de los torneos importantes del país

México se alista para recibir a una de las figuras más importantes del tenis mundial; Andrey Rublev, actual número 9 del ranking ATP, será la gran estrella del Abierto de Tenis de Los Cabos 2025.

¿Cuándo visitará Andrey Rublev a México?

El torneo se disputará del 14 al 19 de julio en Los Cabos y junto a él, otros tenistas de talla internacional como el italiano Lorenzo Musetti (No. 16) y el canadiense Denis Shapovalov (No. 30), prometen brindar una semana llena de emoción en el Cabo Sport Complex, donde los aficionados podrán disfrutar de un espectáculo de primer nivel.

El ganador ruso Andrey Rublev celebra después del partido final del torneo de tenis Abierto de Qatar contra el británico Jack Draper en Doha, Qatar, el sábado 22 de febrero de 2025. (AP Foto/Hussein Sayed) AP (Hussein Sayed/AP)

El director del torneo, José Antonio Fernández, destacó que este año el evento contará con una bolsa cercana al millón de dólares, lo que lo convierte en uno de los torneos ATP 250 mejor remunerados.

Además, resaltó la importancia de regresar a la temporada de verano, lo que permitirá mejores condiciones climáticas para jugadores y asistentes.

Una de las grandes innovaciones de esta edición será la incorporación del sistema ELC Live, una tecnología implementada por la ATP que elimina la necesidad de jueces de línea y mejora la precisión en las decisiones arbitrales.

“También tendremos pantallas interactivas que fortalecerán la conexión con el público”, agregó Fernández.

El mexicano Rodrigo Pacheco Méndez, quien tuvo una destacada participación en el Abierto de Acapulco, será uno de los invitados al cuadro principal, dándole representación nacional al torneo y la posibilidad de brillar ante su gente.

Además, se confirmaron actividades especiales como el tradicional Kids Nite, donde los niños podrán convivir con los jugadores, y el Family Day, que nació en Los Cabos y se convirtió en un referente en el tenis internacional.

Así se vivió la final de singles del Abierto de Los Cabos, con un gran partido entre Jordan Thompson y Casper Ruud. Jordan Thompson (Arturo Quintero/ JDS)

El año pasado, el evento reunió a 34 mil 746 personas y dejó una derrama económica de 129.7 millones de pesos, cifras que los organizadores esperan superar en esta edición.

Con la presencia de Rublev, Musetti y Shapovalov, el torneo se perfila como una de las citas imperdibles del 2025 en el tenis latinoamericano.