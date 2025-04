Amaury Vergara se defiende de críticas por supuesta falta de inversión en Chivas

La actualidad de las Chivas no es la mejor y eso no tiene nada contentos a sus aficionados, por lo que muchos se han volcado a criticar a Amaury Vergara, dueño de la institución rojiblanca; sin embargo, el empresario salió a responderle a todos los que lo atacan.

Los seguidores del Rebaño acusan a Amaury de no ponerle la atención adecuada al equipo, además de que no invierte en jugadores que ayuden a salir del mal paso.

Ante esto, Vergara dio una entrevista a El Informador en el que señaló lo que hace con el dinero que genera el Guadalajara. “Muchos critican mi gestión diciendo que no invierto, yo creo que no se han dado cuenta de todo lo que hemos invertido en la cantera. Hemos remodelado Verde Valle, la Gigantera, hemos enviado a juveniles a torneos internacionales, entonces, mucho dinero que se perdía, que se le ‘regalaba a otros equipos’ ahora lo estamos invirtiendo en nuestra cantera para tener a nuestros propios jugadores”, dijo.

También señaló que los jugadores que están el equipo deben darse cuenta dónde están parados, además de que están preparando a los jóvenes para el futuro.

Amaury Vergara Foto: Mexsport (Jose Luis Melgarejo)

“Es muy importante que en Chivas, quien esté, entienda lo que es Chivas, lo que significa para la gente, el tamaño del escudo que tenemos, es un equipo de altísima exigencia. Que no pueden venir aquí a pasar a gusto y no esforzarse” expresó.

Para luego agregar “Es un equipo de alto rendimiento y de alta exigencia y sabiendo que esas son las cualidades que necesita el primer equipo, sabemos que a los jóvenes que preparamos en la cantera los tenemos que preparar para ese reto y quién mejor que nosotros mismos”.

El dueño de las Chivas señaló que a ellos les venden más caro, por lo es mejor formar a los propios talentos. “A Chivas no le venden los jugadores a precio justo y no me da pena decirlo porque es una realidad. Hay equipos que se quieren aprovechar y quieren vender a los jugadores cuatro o cinco veces más alto el precio, y eso quiere decir que además de malgastar nuestro dinero, reforzar a otros equipos (porque ese dinero también sirve para que ellos se refuercen), entonces, ¿por qué darles tanta ventaja a los demás equipos con los que competimos?”, apuntó.

Sin embargo, el Rebaño sagrado ha vivido una época de decepciones en los último ocho años, desde que se proclamaron campeones por última ocasión en el Clausura 2017. En el actual semestre fueron eliminados por el América en los octavos de final de la Concachampions y en el Clausura 2025 se ubican fuera del play-in, al estar en la posición 11 con apenas 16 unidades.