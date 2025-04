Yuki Tsunoda tras quedar eliminado de la Qualy 2 en el GP de Japón: “Me he pasado de la raya”

El Gran Premio de Japón está listo para la carrera y, tras culminar la pole, Max Verstappen se quedó con el primer puesto. Yuki Tsunoda, en su debut con la escudería de Red Bull, no tuvo un gran comienzo, ya que no pudo pasar de la Q2.

Yuki aún tiene la posibilidad de remediar la situación en la carrera; sin embargo, tiene buena competencia con la escudería de McLaren, ya que para que Max obtuviera la pole, estuvo muy cerrado hasta el último segundo. Tsunoda sabe que tiene que mejorar en el RB21 si quiere trascender en el equipo.

Palabras de Tsunoda tras su eliminación en la Q2

El piloto se mostró avergonzado por la posición en que arrancará, ya que se esperaba un mejor rendimiento del japonés; sin embargo, pide paciencia para que pueda agarrarle el modo por completo a su monoplaza.

“Supongo que me he pasado de la raya. Creo que la ventana en la que este coche puede funcionar es muy estrecha. Especialmente en la Q2, en la segunda tanda, no pude hacer el calentamiento de los neumáticos que quería como en la tanda anterior, así que eso marca una gran diferencia al final”.

“Tuve que revisar lo que pasó allí, pero al menos vi un buen ritmo en la Q1, y siento que tengo confianza en el coche. Todavía estoy aprendiendo, pero sí, me siento avergonzado. No esperaba este resultado hoy. Q1, me sentí bastante bien y confiado, pero en Q2 sucedió algo que no esperaba que sucediera”, dijo el piloto de la escudería austriaca.

Verstappen hace historia en la clasificación

El corredor de Países Bajos hizo un gran papel en la pole, ya que se disputó la posición hasta el último segundo, además de que batió el récord en dar la vuelta más rápida en todo el circuito en la Fórmula 1. Max registró un tiempo de 1:26.983 segundos y superó a Lando Norris por apenas 0.012 segundos para quedarse con el primer puesto en la parrilla de salida.