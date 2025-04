Julio César Chávez comanda la Clase Nacional de Boxeo en el Zócalo de la CDMX

El Zócalo de la Ciudad de México se vistió de gala la mañana de este 6 de abril con la realización de la Clase Nacional de Boxeo, comandada por el excampeón, Julio César Chávez.

El evento dio inicio con un mensaje de paz de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó a México como un país libre y soberano.

“Esta clase es un mensaje a todo México y a todo el mundo. En México construimos paz, prosperidad y elegimos siempre ser un país libre, independiente y soberano. Las y los mexicanos tenemos espíritu valiente, libre y de justicia, somos un pueblo solidario y fraterno, no dejamos nunca a nadie atrás. Las y los jóvenes dicen: no a la violencia, no a las adicciones”, dijo.

Claudia Sheinbaum dio un discurso de paz en la Clase Nacional de Boxeo. Foto: Marisol Argumedo

“La Clase Nacional de Boxeo muestra que el deporte nos hace más libres, más sanos y más felices; muestra que cuando nos organizamos nada es imposible; muestra que el pueblo de México es valiente y glorioso. México es maravilloso. Como México no hay dos, las y los jóvenes son el presente y futuro del país”,sentenció la militante de Morena, que después de su discurso procedió a retirarse.

La plancha del Zócalo capitalino fue invadida por miles de personas que portaron playeras en color verde, blanco y rojo, formando la bandera de México.

Julio César Chávez dio por finalizada la Clase Nacional de Boxeo con un ejercicio de golpes al aire durante un minuto. Además de él, otras leyendas del pugilismo como Óscar de la Hoya, Isaac Pitbull Cruz y Marco Antonio Barrera estuvieron presentes en el evento.

Clase Nacional de Box. Foto: Marisol Argumedo

Es importante mencionar que este evento se realizó a nivel nacional en todas las plazas públicas del país con el objetivo de incentivar la práctica del deporte. Por ejemplo, en Guadalajara estuvo presente Mariana “La Barby” Juárez.