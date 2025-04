“No me arrepiento de lo que pasó”: Sergio Canales sobre confrontación con Demichelis

Hace unos días, el Club de Futbol Monterrey enfrentó una polémica después de que trascendió la notica de que Sergio Canales tuvo una fuerte discusión con Martín Demichelis.

¿Qué dijo Canales?

Tras estos rumores, surgió la versión de que el técnico argentino sería cesado de Rayados debido a que los jugadores le habrían dado la espalda.

Sin embargo, tras varios días de aquella controversia, Sergio Canales rompió el silencio y mediante un video publicado en sus redes sociales explicó lo sucedido.

En dicha grabación, la figura del cuadro regiomontano dejó en claro que no se arrepiente de nada de lo que pasó y, sin entrar en detalles sobre el supuesto enfrentamiento con Demichelis, explicó que jugadores y cuerpo técnico sostuvieron una charla intensa pero constructiva por el bienestar del equipo, resaltando su amor y compromiso por la institución regia.

“Solo quiero que sepan que estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó porque por mi parte no he hecho nada malo y nunca he querido perjudicar a este equipo con el que me siento muy identificado y con el que desde que he llegado he dejado todo en cada entrenamiento y cada partido”, comenzó diciendo.

“Desafortunadamente, producto de la frustración que probablemente sufrimos todos cuando las cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa pero constructiva que se ha magnificado dado el accidente que tuve. Obviamente que la estoy pasando bastante mal porque se está hablando mucho, ha habido mucha desinformación, yo he guardado silencio por respeto.”, añadió.

“Todos conocen mi compromiso y amor por este equipo y por eso hago este video para ponerle punto final a este tema y sobre todo el sábado tenemos un partido importante y tenemos que estar todos enfocados, unidos. Arriba el Monterrey”, sentenció.

Es importante mencionar que, a consecuencia de esta discusión, Sergio Canales golpeó una puerta de vidrio que se rompió y que terminó cortándole la espinilla, razón por la que no fue convocado para el duelo contra Chivas; sin embargo, se espera que regrese para el Clásico regio.