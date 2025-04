“Queremos ganar siempre”: Jardine responde a Cruz Azul y calienta el Clásico joven

América visitará a Cruz Azul este 8 de abril para afrontar el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf con la consigna de avanzar a la ronda de semifinales.

Jardine augura un partidazo

Previo a este vibrante encuentro, André Jardine destacó la importancia de la rivalidad entre ambas escuadras, por lo que considera que este nuevo cruce quedará marcado en la historia del Clásico joven debido a lo que está en disputa.

“Nos enfrentamos en una final de liga que era en aquel momento la más importante, después en una semifinal que tomó ares de final y luego pasó a ser también la más importante, pero en un torneo internacional que tenemos como objetivo avanzar también es importante. Va a ser un partido muy importante para la historia de este clásico, no tengo duda”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, el timonel de las Águilas explicó que, la hegemonía de su equipo sobre la Máquina quedará en el pasado una vez que arranque el encuentro. “Los números y el pasado no importan nada, importa la forma en la que nos estamos preparando para otros 90 minutos que van a definir qué pasa y quién va a ser más competente”, destacó.

Lanza dardo a Cruz Azul

André Jardine fue cuestionado sobre qué versión de Cruz Azul esperaba, principalmente por las ganas que tiene la Máquina de quitarse la paternidad del América, por lo que dejó en claro que su equipo tiene aún más ganas de vencerlos, ya que su prioridad es conquistar la Concachampions.

“Si ellos quieren ganarnos, nosotros queremos ganar siempre, independientemente de si fuera o no Cruz Azul, tenemos ganas de ganar copas, de estar en finales y esa es la motivación. Obviamente cuando te toca jugar un clásico tiene un ingrediente más y con Cruz Azul no es distinto, imagino un rival queriéndonos vencer, pero no más que nosotros”, sentenció.