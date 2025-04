Fernando Gago explicó su salida de Chivas: “Si me das a elegir, me quedo con Boca”

El cierre del Torneo Apertura 2024 marcó el comienzo de una nueva era en los banquillos del rebaño, ya que a solo una fechas de iniciar la fase eliminatoria, Fernando Gago decidió protagonizar una novela que terminó con su salida de Verde Valle y fichaje por Boca Juniors.

Tras ello, los aficionados no dudaron en señalarlo debido a que, según varias versiones, el estratega arrancó platicas con los Xeneizes muchos días antes de anunciar su salida. Esto se sumó a las declaraciones del entrenador negando lo anterior y causando un cruce de información.

Fernando Gago rompe el silencio sobre su salida

Luego de varios meses de su partida de México, el estratega argentino se animó a romper el silencio sobre el tema y encender nuevamente la polémica con su contundente declaración en la que asegura que las pláticas de su fichaje se concretaron en cuestión de horas y no en semanas como se apuntó en la prensa.

“A mí me llamaron un martes y yo hablé con el club ese día, nuestra primera reunión mientras se habló durante dos semanas que yo venía y estaba negociando. Yo no había tenido contacto con nadie de Boca, cuando me llaman corto e inmediatamente hablo con el director deportivo de Chivas, pago la cláusula y para el miércoles ya estaba acá arreglando contrato”, reveló en entrevista con ESPN Argentina.

Asimismo, el exfutbolista sorprendió al mencionar sus intereses personales, ya que hizo especial énfasis en que su decisión de dejar el proyecto de Guadalajara a medias fue menor cuando se contrapuso a su oportunidad de firmar con el club de sus amores, Boca Juniors.

“Que los chicos tengan ganas de estar acá es maravilloso y es sentido de pertenencia. Yo sí me das a elegir, donde más tiempo que pase en mi vida fue con la camiseta de Boca, lo disfruto y lo entiendo, aunque sé que estoy en un lugar donde también mandan los resultados”, sentenció.