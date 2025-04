FIFA ratifica que León y Pachuca incumplen criterio de multipropiedad para el Mundial de Clubes

La Comisión de Apelación de la FIFA confirmó que uno de los dos Clubes de Grupo Pachuca no podrá participar en el Mundial de Clubes 2025, debido a que tanto el León como el Pachuca incumplieron el artículo 10.1 del reglamento del certamen, el cual prohíbe la multipropiedad.

El organismo rector del futbol mundial dio a conocer este miércoles el dictamen de 55 folios en el que señala, que tras un evaluación exhaustiva sobre las operaciones de los dos equipos, se demuestra que existe la multipropiedad por parte del Grupo Pachuca.

Para la Comisión, las dos instituciones “están controlados por las mismas personas, quienes ejercen una influencia significativa sobre sus respectivos procesos de toma de decisiones”, se señala en el documento.

“Esto se evidencia por su afiliación con Grupo Pachuca, sus estructuras de propiedad, acuerdos de gobierno superpuestos y su cumplimiento con las regulaciones de multipropiedad de la Liga MX- incluyendo la representación compartida dentro del marco de la Liga MX y las restricciones de transferencia correspondientes”, explican.

De igual forma se indica que los dos clubes funcionan bajo una misma autoridad. “La evaluación de la multipropiedad indica claramente una toma de decisiones centralizada bajo una sola autoridad, lo cual es inconsistente con los principios de la FIFA de integridad competitiva e independencia operativa”. Además, y como análisis hipotético, el hecho de que en la vista ambos clubes acudieran con una pretendida solución mediante la creación de un ‘trust’ sobre León tampoco satisface los criterios del Reglamento”.

También se dio a conocer que tanto Pachuca como León firmaron un Acuerdo de Participación el pasado 6 de febrero, por lo que aceptaron vincularse al reglamento del Mundial de Clubes.

Ante esto, la Secretaría general de la FIFA decidirá qué club podrá ser admitido al Mundial y cómo será reemplazado el club que no sea admitido, de conformidad con el artículo 10.4 del reglamento del torneo.

¿Por qué la FIFA toma esta decisión?

La FIFA decretó la multipropiedad de Grupo Pachuca sobre el León y los Tuzos debido a varios factores que encontró en su investigación, como que los dos equipos cuenta como un solo voto en la asamblea de dueños de la Federación MExicana de Futbol.

En el dictamen también se apunta que ambos clubes presentaron sus argumentos ante la Comisión de Apelaciones y que “presentaciones individuales iniciales previas a la apertura del procedimiento por ambos clubes eran idénticas en redacción, estructura y contenido”.

Otro punto es que se propuso la opción de vender a la Fiera, pero ni esto permitiría que ambos clubes participaran en esta edición del Mundial de Clubes.

“En este contexto, Pachuca y León enfatizaron que su única opción viable para cumplir plenamente con el Artículo 10 del Reglamento sería vender uno de los clubes. Sin embargo, argumentaron que, debido a las limitaciones legales y procesales de la legislación mexicana, dicha venta no podría completarse antes del inicio del FCWC. [...] Si bien el Presidente se abstiene de comentar sobre la viabilidad de opciones alternativas, es evidente que la venta de uno de los clubes podría haber sido un medio legítimo para lograr el cumplimiento. Sin embargo, incluso si dicha venta se produjera hoy, no alteraría el hecho de que los Demandados incumplieron el Artículo 10 del Reglamento al presentar el Acuerdo de Participación el 6 de febrero de 2025. De hecho, simplemente pondría de relieve una vez más que ambos clubes están sujetos a una estructura de propiedad multiclub, especialmente si dicha transacción se realiza únicamente para permitir la participación en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. En consecuencia, incluso la venta del León no permitiría a ambos clubes participar en esta edición del torneo”, detalla el documento que compartió ESPN.

Otro punto que tomó en cuenta la FIFA es que los esquemas de los dos equipos coinciden con socios y familiares. “Parece que la composición de la Junta Directiva de ambos clubes pone de manifiesto una importante coincidencia entre León y Pachuca, ya que casi todos los miembros son los mismos y familiares directos de la [Familia X]. La única diferencia notable es la inclusión del [Sr. B] en la junta directiva del León, hijo del presidente de ambos clubes, el [Sr. A]. Esta coincidencia crea un escenario claro en el que la autoridad para la toma de decisiones y la influencia operativa están centralizadas en una sola familia, lo que socava la independencia exigida por la normativa de la FIFA”, apuntó.

Con esto, el único recurso que le queda al Grupo Pachuca y sus clubes es el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el cual recibió el reclamo del León la semana pasada, por lo que la audiencia se celebrará durante la semana del 5 de mayo, para determinar si los reintegra al Mundial de Clubes o si le da la razón a la FIFA.