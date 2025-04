“La inversión tiene que ser reembolsada”: Prensa italiana destroza a Santiago Giménez

Santiago Giménez atraviesa su peor momento desde que llegó al AC Milan de Italia, ya que actualmente registra ocho partidos consecutivos sin poder marcar un gol con los rossoneri.

El delantero mexicano llegó a la Serie A en el pasado mercado invernal con el cartel de fichaje bomba gracias a su gran desempeño con el Feyenoord de Países Bajos.

Aunque en un principio el ariete azteca dejó buenas sensaciones como rossoneri, al perforar tres veces las redes en sus primeros cuatro encuentros, su desempeño ha ido diluyendo y ya perdió la titularidad.

Destrozan a Santi

La crisis goleadora del Chaquito no ha pasado desapercibida, al punto en que la prensa italiana ya ha comenzado a criticarlo fuertemente, tal como sucedió recientemente con la Gazzetta Dello Sport.

“Tan rápido como Santi dejó el escenario: no ha marcado durante casi dos meses, no ha sido titular en los últimos tres paridos. Desde la primera opción y una gran compra invernal, Giménez se convirtió no en la segunda, sino incluso en la tercera solución” dijo el citado medio en una de sus publicaciones.

Asimismo, el medio italiano recordó la fuerte inversión millonaria que el Milan hizo por Santi Giménez, asegurando que ha salido bastante caro en comparación con lo que ha hecho hasta ahora.

“No hay duda de que Giménez seguirá siendo el central de nuevo curso. La inversión de 28.5 millones en enero pasado tiene que ser reembolsada: los tres goles anotados hasta ahora han sido muy caros, costando 9.5 millones cada uno”, sentenció.

Es importante mencionar que el Bebote sufrió un fuerte choque con David de Gea el pasado fin de semana que lo pone en duda para disputar el juego contra Udinese.

Sumado a esto, recientemente se reveló que el ariete mexicano habría protagonizado una fuerte discusión con el entrenador, Sergio Conceicao, lo que también habría desencadenado a que fuera relegado a la banca, sumado a su bajo rendimiento.