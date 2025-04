Rodrigo Pacheco enciende el Mexico City Open con una victoria que ilusiona a todo el país

La afición mexicana vibró con el contundente debut de Rodrigo Pacheco en el Mexico City Open ATP Challenger 125.

¿Cómo fue la victoria de Rodrigo

Pacheco?

El joven tenista de 19 años, respaldado por un público entregado en el Centro Deportivo Chapultepec, superó con solvencia al canadiense Alexis Galarneau, subcampeón de la edición 2024, con parciales de 6-3 y 6-3, instalándose con autoridad en los octavos de final del torneo.

Rodrigo Pacheco (Jorge Reyes/cortesía Mexico City Open)

“Muy feliz, al final estuve un poco nervioso por cerrarlo, tuve una bola ahí para ganar y no le pegué y a la siguiente lo pude cerrar, así que muy contento con esta victoria. Me mantuve muy positivo intentando hacer muchos servicios adentro porque no venía sacando bien, así que eso me ayudó mucho durante todo el partido”, declaró Pacheco Méndez tras su importante triunfo.

El Estadio Rafael “Pelón” Osuna se convirtió en una caldera de apoyo para el tenista local, quien demostró un gran manejo de la presión, un factor que en ocasiones puede jugar en contra de los jugadores de casa.

“Lo he controlado muy bien, pero hay días en que a uno le juega en contra, hay días donde te sientes más seguro de ti mismo y otros no, es buscar más regularidad, encontrarte a ti mismo durante todos los días, mentalmente me voy a preparar”, explicó el yucateco.

Tras su debut, Rodrigo Pacheco ya tiene la mira puesta en su próximo desafío en los octavos de final, donde se enfrentará al francés Luka Pavlovic, actual número 295 del ranking mundial de la ATP.

Rodrigo Pacheco (Jorge Reyes/Cortesia Mexico City open)

La jornada inaugural del Mexico City Open también dejó la sorpresiva eliminación del campeón defensor, el argentino Thiago Tirante, lo que garantiza que el torneo coronará a un nuevo monarca.

Pacheco, consciente del nivel parejo entre los jugadores del circuito Challenger, se enfoca en su propio juego y en aprovechar el impulso de su debut triunfal para seguir avanzando en el torneo y brindarle más alegrías a la apasionada afición mexicana.