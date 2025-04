¡Soldado caído! Lucía Méndez batea al padre de Checo Pérez: “No tengo novio”

En las últimas semanas, corrió fuerte el rumor de que Lucía Méndez tenía una relación amorosa con el padre de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay.

Estos rumores se alimentaron debido a que ambos personajes fueron vistos de la mano en el Estadio Olímpico Universitario, durante el duelo de Liga MX entre Pumas y Monterrey.

Padre de Checo Pérez no tiene un romance con Lucía Méndez. Foto: Instagram

Lucía Méndez friendzonea a padre de Checo

Días después de que los medios de comunicación los captaron juntos, la famosa actriz mandó a la friend zone al también político mexicano al asegurar que no existe ningún noviazgo entre ambos, dejando en claro que solo son amigos.

“Yo no tengo edad para casarme, soy muy joven, tengo espacio para dos desilusiones más, no tengo novio, no tengo novio”, dijo ante la prensa durante un evento privado.

Asimismo, Lucía Méndez confesó que el padre de Checo Pérez ha sido muy lindo con ella, pero pidió no hacer rumores respecto a esta situación, ya que no existe algo más entre ellos.

“Ya hablando en serio, le agradezco mucho a Antonio Pérez, que ha sido tan bonito, pero nada más somos amigos, lo he visto muy poco. Se ha formado con una tela como una gran historia de amor, pero la verdad es que no tengo compromiso, ni tengo tiempo”, añadió.

Es importante mencionar que Antonio Pérez Garibay lleva un tiempo divorciado de Marilú Mendoza, con quien tuvo a sus tres hijos, entre ellos el piloto de Fórmula 1.