Carlos Hermosillo bautiza como “Pumazeada” fracaso de los auriazules en Concachampions

Los Pumas de la UNAM volvieron a tener un rotundo fracaso en un torneo internacional después de ser eliminados con un gol de último minuto en los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Hermosillo se burla de Pumas

Cuando los auriazules ya se sentían con un pie en las semifinales del certamen, apareció Tristan Blackmon para dejarlos fuera gracias al gol de visitante en tiempo de compensación.

Dicha situación no pasó desapercibido por los medios de comunicación, ya que muchos periodistas y exjugadores criticaron y se burlaron fuertemente del conjunto auriazul, como fue el caso de Carlos Hermosillo.

Durante una emisión del programa La Última Palabra, el Grandote de Cerro Azul se mofó de la eliminación de último minuto de los felinos para bautizar su fracaso como la “Pumazeada”.

“No está para pensar ahorita, está muy triste, la pumazeada”, dijo el exfutbolista mexicano a su compañero Álex Blanco, quien es aficionado del equipo auriazul para burlarse de él, mientras analizaban lo ocurrido con los equipos de la Liga MX en Concachampions.

Este término hace alusión a la cruzazuleada, palabra que fue bautizada por muchos aficionados para referirse a las derrotas de último segundo que solía tener Cruz Azul.

Pumas destrozado

Luego de esta dolorosa eliminación, Efraín Juárez, técnico de los universitarios reconoció que los futbolistas quedaron destrozados por la forma en que dejaron escapar su boleto a semifinales.

“Hay un dolor inmenso, durísimo dentro de ese vestidor, pero no hay ningún reproche, entonces en ese aspecto yo confío en mi grupo y que nos tenemos que levantar. La realidad es que no perdimos la serie, eso es lo que más duele, si nos hubieran metido cuatro goles sería más fácil de corregir los errores, ¿pero qué le voy a reprochar al equipo? El resultado no va a cambiar que siga creyendo en ellos, por la manera en la que se entregan. Duele un ching@ porque al 90 ya tenías el pase a semifinal y en un minuto se te va a la mierd@ todo”, reveló en conferencia de prensa.