¿De qué equipo se olvidó? Penta Zero Miedo asegura que solo hay tres grandes en México

Penta Zero Miedo

Penta Zero Miedo es una de las grandes revoluciones que está teniendo la WWE y aprovechando este gran impulso y respaldo de los mexicanos, el gladiador originario de Ecatepec vino a una mini-gira por México en la que respondió diferentes preguntas y dejó una respuesta interesante relacionada con el futbol.

En un video que compartió el Diario Récord, se puede apreciar como al luchador nacional se le pregunta por un video en el que asegura que su equipo favorito de la Liga MX es Cruz Azul. De forma increíble, esto fue negado de forma contundente por la superestrella, apuntando que no sabía como nació ese rumor.

Sin embargo, otro punto a destacar del comentario de Penta, es que a su percepción solo existen tres instituciones grandes en México. Este comentario salió al refutar su supuesto amor por los cementeros y asegurar que respetaba a los de la Noria por ser uno de los tres grandes, pero no son su equipo.

“Yo le voy al Pachuca; ya van dos veces que me dicen que le voy a Cruz Azul, pero no. No sé de donde sacaron eso, digo, respeto la institución, yo sé que es una de las tres grandes en México, pero soy del Pachuca”, sentenció el gladiador.

Penta Zero Miedo estará en WrestleMania

Como ya mencionamos, la euforia que ha causado el luchador en su llegada a RAW ha sido bastante, generando el impulso suficiente como para que se haga presente en la Vitrina de los Inmortales.

Luego de perder su oportunidad por el Campeonato Intercontinental debido a una intervención del Día del Juicio, se pactó un Fatal 4-Way en el que Penta enfrentará a Dominik Mysterio, Finn Balór y Bron Breakker por dicho título siendo su primera gran aparición en WrestleMania, a solo unos meses de haber debutado.