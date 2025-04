La intensa pelea de Hugo Sánchez con Leo Beenhakker que provocó su salida del Real Madrid

El mundo del futbol se cimbró este 10 de abril con la muerte del histórico entrenador neerlandés, Leo Beenhackker, quien durante su paso por el Real Madrid, protagonizó una intensa pelea con Hugo Sánchez.

Así fue la pelea

Corría el año de 1992 cuando el timonel de Países Bajos tomó las riendas de los merengues y prescindió del Pentapichichi para un partido de la entonces Copa de la UEFA, con todo y la jerarquía que el mexicano tenía en el equipo gracias a sus legendarios goles.

Incluso, previo a un partido de LaLiga contra el Espanyol, el ariete azteca expresó públicamente su inconformidad contra Beenhackker por no ser convocado.

“No voy convocado, habrá que preguntarle al entrenador el por qué. Es una muestra inequívoca de que no quiere a Hugo para resolver. Ha sido sorpresivo. Me extraña que se pidan goles y yo no vaya convocado. Entendí no ir a Turín (a jugar la Copa UEFA) porque se quería hacer una táctica conservadora. Pero ante el Espanyol no creo que se juegue así. He demostrado que valgo para jugar al ataque. Se me están inflamando las amígdalas. Me ha sorprendido y me ha molestado no estar”, declaró durante una conferencia de prensa.

Ante las contundentes declaraciones de Hugo Sánchez, el estratega neerlandés no dudó en responder y aseguró que, la principal razón de no convocar al Pentapichichi se debía a que no estaba dispuesto a ser suplente.

“Tengo muy claro que no está en condiciones y como, se sepa o no, Hugo no está dispuesto a ayudar al equipo desde el banquillo, no le puedo llevar. Cualquier jugador tiene que actuar bajo las órdenes del técnico. Para los grandes jugadores es difícil aceptar sentarse en el banquillo, pero conmigo mejores futbolistas que Hugo, como Santillana, Juanito o Gallego, sí han estados dispuestos. Sólo buscaban el interés del equipo y aceptaban todo por ese fin”, respondió.

A la postre, la guerra entre ambos personajes terminó acabando con la paciencia de los altos mandos del Real Madrid, siendo el mexicano el perjudicado al recibir sanciones económicas.

La relación se fue deteriorando al punto en que desencadenó en la salida de Hugo Sánchez del Real Madrid. Tras abandonar la casa blanca, el goleador azteca regresó a México con las Águilas del América.