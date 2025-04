“Todo se fue a la mier...”: La polémica crítica de Efraín Juárez tras eliminación de Pumas

Efraín Juárez aseguró que la eliminación de Pumas no es un fracaso.

Los Pumas de la UNAM sufrieron una dolorosa eliminación a manos del Vancouver Whitecaps en los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf al recibir un gol de último minuto que silenció por completo a los aficionados que se dieron cita al Estadio Olímpico Universitario.

Aunque los auriazules quedaron empatados en el global, el gol de visitante terminó por darle el boleto a semifinales al equipo de la MLS, por lo que muchos fans se quedaron con ganas de ver jugar a Lionel Messi en CU, ya que el Inter Miami también avanzó de ronda.

La polémica declaración de Juárez

Tras esta dura eliminación, Efraín Juárez, técnico de los universitarios, reconoció que caló fuerte en el vestidor, reconociendo que los jugadores estaban destrozados por la forma en que dejaron escapar el pase a la siguiente fase.

“Hay un dolor inmenso, durísimo dentro de ese vestidor, pero no hay ningún reproche, entonces en ese aspecto yo confío en mi grupo y que nos tenemos que levantar. La realidad es que no perdimos la serie, eso es lo que más duele, si nos hubieran metido cuatro goles sería más fácil de corregir los errores, ¿pero qué le voy a reprochar al equipo? El resultado no va a cambiar que siga creyendo en ellos, por la manera en la que se entregan. Duele un ching@ porque al 90 ya tenías el pase a semifinal y en un minuto se te va a la mierd@ todo”, dijo en conferencia de prensa.

Pese a esta situación, el timonel de Pumas considera que no es un fracaso el haber quedado eliminado de último minuto, argumentando esto por la forma en la que se entregaron sus jugadores.

“Intentamos en todo momento, pero en una desatención al minuto 93 se te va la eliminatoria. Tengo más fracasos que éxitos en mi vida y esos son los que te hacen aprender en la vida y seguir adelante, pero esta vez no creo que sea así porque el equipo intentó, luchó”, sentenció.

¿Qué sigue para Pumas?

Tras concluir su participación en Concachampions, ahora Pumas deberá enfocarse en conseguir su boleto a la fase final del torneo, ya que momentáneamente se ubica en la décima posición con 17 unidades. Su próximo partido será este 12 de abril ante Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Universitario.