David Faitelson tunde a Santiago Baños por sus declaraciones: “Cruz Azul fue mejor que ustedes y punto”

Santiago Baños tuvo una conferencia de prensa este viernes 11 de abril, en la cual el presidente deportivo de los azulcremas hizo unos comentarios sobre la eliminación de su equipo en la Concachampions a manos de Cruz Azul, los cuales no fueron los apropiados para el periodista deportivo David Faitelson.

El encuentro se definió en los noventa minutos, ya que la Máquina pudo obtener el resultado de 2-1 en los instantes finales con un doblete de Ángel Sepúlveda, dejando a las Águilas sin posibilidad de conseguir el campeonato intercontinental.

Declaraciones de Santiago Baños

Las declaraciones del presidente deportivo fueron contundentes con todas las polémicas que han tenido en los últimos años, ya que varios periodistas y exfutbolistas salen a quejarse en redes sociales por las supuestas ayudas que reciben los azulcremas. Baños fue directo e hizo varios comentarios que quizá a más de uno le llegaron.

“Te das cuenta de lo que genera este club; en cierta parte de los medios y de la afición celebran más la derrota del América que los triunfos de sus equipos. Estamos acostumbrados a eso”.

“Nosotros no lloramos. Podría dar excusas. No sé si alguien vio de dónde sale el segundo gol de Cruz Azul: viene de un fuera de lugar inexistente de Brian, y de ahí viene el gol. No mandaremos a nuestros exjugadores a llorar, no es nuestra forma”, dijo Santiago.

Así fue la reacción del periodista

Más tarde, Faitelson reaccionó ante sus declaraciones, dejándole claro que la Máquina jugó bien y ganó sin ayudas, además de que dejó las cosas calientes por mencionar el resultado del pasado martes.

“Santiago, Cruz Azul fue mejor que ustedes. Punto. Con respecto a mi lealtad, es algo que apresuras en juzgar. Mi lealtad la tiene mi esposa y mis hijas. ¿Y sobre si estoy ‘pidiendo’ entrevistas? Claro, es mi labor. Pero no te preocupes, si todo sale como el martes, no serán necesarias. Saludos cordiales”, comentó en sus redes sociales.