Santiago Baños manda recadito a la afición de Cruz Azul: “Acá no lloramos”

América fue eliminado de la Concachampions a manos del Cruz Azul el pasado martes 8 de abril, con un marcador de 2-1 en la vuelta. Los cementeros consiguieron su pase a la semifinal y dejó mucho de qué hablar esa derrota para las Águilas.

Santiago Baños Por: MexSport (Julio Diaz/Julio Diaz)

Santiago Baños salió en defensa de su club y acepta que fue una eliminación justa, pero que todos los equipos y aficionados disfrutan mucho que el América caiga y que no ven el reflejo de lo que hace su equipo a lo largo de una campaña, dejando en claro que siempre están pendientes.

Baños lanza pedrada a la afición celeste

En conferencia de prensa, el presidente del club fue contundente sobre las protestas que siempre hay sobre América, ya que en las anteriores finales varios exfutbolistas salieron a tirarle a los azulcremas; ahora él mismo salió a decir que a su equipo ni lo llorarían por la eliminación, aunque en el encuentro hubo una polémica en el primer tanto de la Máquina.

“Te das cuenta de lo que genera este club, en cierta parte de los medios y de la afición celebran más la derrota del América que los triunfos de sus equipos. Estamos acostumbrados a eso”.

“Nosotros no lloramos. Podría dar excusas. No sé si alguien vio de dónde sale el segundo gol de Cruz Azul, viene de un fuera de lugar inexistente de Brian y de ahí viene el gol. No mandaremos a nuestros exjugadores a llorar, no es nuestra forma”, dijo el presidente deportivo del Club América.

Así fue la polémica jugada de la que habla

Cruz Azul y América empataron en el juego de ida, lo que tenía muy preocupado a la Máquina por el gol de visitante. Sin embargo, el cuadro local abrió primero el marcador y se puede observar que en esa jugada, el delantero Ángel Sepúlveda se encuentra en fuera de lugar. La polémica es que, si el guardameta saca desde abajo, no hay posición adelantada; en cambio, si da un segundo toque al balón, es posible que sí hubiera fuera de juego y ese gol debió de ser invalidado.

Además, comentó la jugada en la que Brian Rodríguez se perfiló solo ante el portero de Cruz Azul.