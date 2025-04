¡Para los nervios! Antonio Mohamed se tomó una cerveza para calmar sus emociones en su victoria ante Atlas

Toluca tuvo un partido muy parejo ante Atlas en el Estadio Jalisco, en donde hubo muchos goles y emociones por parte de los dos equipos. Los Diablos se terminaron llevando los tres puntos como visitantes y pusieron en aprietos al conjunto rojinegro para la clasificación a la fase final del torneo.

El entrenador de Toluca, Turco Mohamed, estuvo muy pendiente de sus jugadores y del partido tan difícil que enfrentó el pasado sábado 12 de abril, y para bajarse las emociones, se tomó una cerveza al término del partido, ya cuando habían obtenido el resultado de 2-3.

Antonio Mohamed se refrescó con una cerveza

El estratega argentino disfrutó el triunfo de su equipo, ya que se colocó en el primer puesto de la tabla; sin embargo, tuvo que trabajar el partido para obtener la victoria. El Atlas le complicó el partido, ya que antes de culminar la primera mitad, el cuadro local empató el partido a 2.

Mohamed tuvo mucho nerviosismo y hasta en los últimos minutos fue cuando Paulinho marcó el tanto que tranquilizó todo, tanto que el entrenador, al finalizar el partido, se tomó una cerveza para bajar la adrenalina que sintió.

“Ya me dijeron que parezco un ogro en la conferencia, pero no, estoy contento. Lo que pasa es que recién termina el partido y estoy bajando un poco la adrenalina. Ahí adentro está esa adrenalina al mil, entonces todavía estoy como bajando. Me tomé una cervecita, pero no, estoy muy contento. Nosotros venimos acá para ser campeones”, dijo en conferencia de prensa.

¿Qué sigue para el Toluca del Turco Mohamed?

Los Diablos están por cerrar el torneo y lo querrán hacer de la mejor manera, además de que quieren clasificarse a la Concachampions de la siguiente temporada con esa primera posición que, de momento, tienen en sus manos.

Próximos encuentros de Toluca:

• Atlético San Luis vs. Toluca — miércoles 16 de abril de 2025

• Toluca vs. Cruz Azul — sábado 19 de abril de 2025