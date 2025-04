¡Revelado! Esta es la razón por la que Dmitry Bivol se negó a pelear con David Benavidez

(Photo by Richard Pelham/Getty Images)

Una de las grandes polémicas que ha tenido el mundo del boxeo en tiempos recientes es la negativa de Dmitry Bivol por enfrentarse a David Benavidez, para cerrar la trilogía exponiendo el título semipesado del CMB. Esta situación ha provocado un sin fin de especulaciones por la razón de su decisión, mismas que se han disipado recientemente.

Fue en una entrevista para el medio Fight Hub TV, que el representante del pugilista ruso, Eddie Hearn, confesó que no se trata de una huida de su boxeador a Benavidez, sino de una situación contractual que evita su compromiso mandatario del CMB.

¿Qué fue lo que dijo Eddie Hearn sobre el tema?

“David Benavidez es un gran peleador, pero pensar que Dmitry Bivol lo está evitando es una de las cosas más extrañas que he escuchado. Hay que respetar la carrera de Bivol. Por supuesto que no le tiene miedo a Benavidez, creo que esa pelea se hará, pero no había nada que hacer bajo contrato”, mencionó en la entrevista.

Asimismo, Hearn aclaró que cuando creció la intención por volver a medirlo contra el Bandera Roja, ya se había firmado un cuerdo por cerrar la pelea ante Artur Beterbiev, donde se expondrán los títulos de la OMB, FIB y AMB; sin embargo, considera que tare o temprano cruzará su camino contra Benavidez, porque no teme a nadie como aseguran algunos.

“Tenemos un contrato para pelear con Beterbiev, vamos a hacer la tercera pelea porque es justo, es la pelea más grande de la división. No teme porque peleó con Canelo Álvarez en Las Vegas y enfrentó dos veces a la bestia más grande, probablemente, en la historia de la división semipesada, Artur Beterbiev, el tipo que había destruido a cada oponente que había enfrentado antes”, sentenció, el representante de la figura rusa de los rings.