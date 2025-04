José Maiz deja la presidencia de los Sultanes de Monterrey

Los Sultanes de Monterrey entran en una nueva era, después de que este lunes dieron a conocer que el ingeniero Jose Maiz García se retira tras estar 43 años al frente de la franquicia beisbolera como su presidente.

Pepe Maiz pasa la estafeta a los ingenieros José Maiz Domene y Francisco González Albuerne, quienes fungirán como copresidente ejecutivos de la novena regiomontana.

“Me toca tomar la estafeta y sé que es una gran responsabilidad, pero también es el honor más grande de mi vida”, comentó Maiz Domene; mientras que González Albuerne señaló: “Voy a hacer todo lo posible para que esa magia vuelva y se haga algo increíblemente mejor para seguir el legado de esta institución”.

Maiz Garcia asumió como el mandatario de los Sultanes en 1982 y logró consolidar al equipo como uno de los más exitosos del país, consiguiendo cinco campeonatos de la Liga Mexicana de Beisbol (1991, 1995, 1996, 2007 y 2018).

Además bajo su gestión se dio la construcción del Estadio de Beisbol Monterrey, inaugurado en 1990, el cual se convirtió en sede de encuentros de Grandes Ligas como el Dodgers vs. Padres (2018), Reds vs. Cardinals y Angels vs. Astros, ambos en 2019; además de la reciente visita de los Boston Red Sox que se midieron con los anfitriones en una serie de dos encuentros.

Pese a que deja su cargo, Pepe Maiz se mantendrá ligado a la institución, debido a que ahora será el Presidente Honorario del equipo de beisbol.

Por otro lado, en redes sociales se filtró que el Palacio Sultán cambiará de nombre. Oficialmente es conocido como Estadio Mobil Super, pero en las fotografías que se compartieron en X, antes conocida como Twitter, ya aparece el inmueble modificado con ‘Walmart Park’. Sin embargo, el equipo no ha hecho el anuncio oficial del cambio.