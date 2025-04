¿Se va de México? Berterame recibe amenazas de muerte tras su expulsión en el Clásico regio

El Clásico regio que disputaron Tigres y Rayados en el Estadio Universitario estuvo marcado por varias controversias, entre ellas las expulsiones de Diego Lainez, Óliver Torres y Germán Berterame.

Precisamente este último fue señalado como uno de los culpables de la derrota de la Pandilla, razón por la que horas después, salió a ofrecer disculpas, reconociendo que fue un error.

“Esto se lo pedí al club, para dar la cara, asumir el error, asumir lo que pasó. Sy autocrítico y estoy deshecho, estuve deshecho ayer con todo el grupo, creo que lo dije delante de todos, soy muy sensible en esas cosas así que me costó un poco, pero bueno, a la persona que soy yo, me costó muchísimo lo que pasó” dijo.

“No pude dormir por todo lo que he vivido, todo lo que he pasado en esa noche, y bueno, creo que asumo mucho todas las críticas que se vengan, asumo porque soy responsable. También estoy desorientado, un poquito descontento por la afición, por todo el equipo, porque la verdad lo dejé con uno menos y después se puso cuesta arriba, así que creo que en ese sentido estoy muy decepcionado conmigo mismo”, añadió.

Recibe amenazas de muerte

Para mala fortuna del delantero argentino, las disculpas no bastaron, ya que incluso recibió amenazas de muerte por parte de algunos aficionados, así lo reveló el reconocido periodista, Willie González.

“El club me contactó, Berterame está muy preocupado, me compartieron todos los pantallazos de las amenazas de muerte que ha tenido Berterame de parte de algunos aficionados del Monterrey y son muy crueles, son brutales”, dijo durante su intervención en el programa matutino de Multimedios.

Incluso, el comunicador reveló que la familia del jugador está preocupada por su bienestar y le pidió regresar a su natal a Argentina.

“Está pasando la familia un momento muy crítico, al grado tal que los papás de Berterame le dijeron ‘¿qué estás haciendo ahí?, regrésate a Argentina’. El futbol está rebasando a ciertas mentes pequeñas que perturban la paz”, sentenció.