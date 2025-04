Suspenden a Mapi León jugador del Barcelona por tocamiento íntimo a rival

Mapi León, jugadora del Barcelona Femenil, fue sancionada con dos partidos de suspensión por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol por tocamientos a una contraria, durante el juego con el Espanyol del pasado 9 de febrero, durante la jornada 18 de Liga.

El Comité inició de oficio una investigación y este domingo dio a conocer la sanción contra la defensa por su comportamiento durante el derbi catalán en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

¿Qué fue lo que pasó?

Corría el minuto 14 del encuentro, cuando en una jugada a balón parado, León se encaró con Daniela Caracas. Al no poder quitarse la marca, la española tocó con sus dedos las partes íntimas de la colombiana.

Si bien, Caracas no reaccionó al tocamiento de León, la Federación intervino debido a que las imágenes se hicieron virales y se exigió un castigo a la jugadora blaugrana.

Pese a que la acción quedó registrada por las cámaras de televisión, Mapi negó en primera instancia que cometiera una agresión así. “En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar la intimidad de mi compañera de profesión. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción “Qué te pasa”. No hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención. Insisto, es un simple lance del juego que no merece la difusión ni la importancia que está adquiriendo la noticia”, señaló en un comunicado.

Al final de cuentas, Mapi León no se libró de la sanción, pese a que el Barcelona intentó recurrir al Tribunal Administrativo del Deporte, aunque solo le impusieron dos encuentros, pero pudieron ser cuatro.

“Recibimos una sanción para Mapi. Recurrimos y se nos denegó. Después lo trasladamos al TAD y de momento no hemos obtenido respuesta, así que la jugadora sigue sancionada”, declaró el técnico Pere Romeu a TV3.

Con esto, la zaguera se perdió el encuentro de este domingo, en el que el Barcelona goleó 6-0 al Atlético de Madrid y tampoco tendrá acción en la Fecha 26, ante el Sevilla.

A falta de cinco jornadas para que termine la temporada, el Barça marcha de líder con 69 puntos, perseguido por el Real Madrid, que cuenta con 65 unidades.