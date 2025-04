“El barrio me respalda 100%”: Penta Zero, de Ecatepec a WrestleMania

A tres meses de su debut en la WWE, la empresa de lucha libre más importante del mundo, el ecatepense ha dejado claro que su llegada marcará un antes y un después en la historia de la lucha libre mundial.

En entrevista con Publimetro, Penta Zero Miedo destacó que durante 20 años de carrera, que incluyeron sacrificios y mucha disciplina, tuvo que picar piedra en todas las arenas de México y algunas de Estados Unidos para poder llegar a formar parte del cartel oficial de WrestleMania 2025.

Además del esfuerzo individual, ¿quién más te ha acompañado en esta aventura?

—Desde el día uno, mi familia ha sido el motor principal para poder hacer lo que tanto amo y disfruto, además de toda la gente que me apoya y se ha sumado a lo largo de dos décadas. Ellos son los que estarán en mi esquina para este WrestleMania número 41.

Penta Zero no descarta el regreso de los Lucha Brothers. (Nicolás Corte)

Eres una estrella de la WWE y decidiste poner tu gimnasio en el municipio de Ecatepec ¿Sientes que el barrio te respalda, porque tú respaldas al barrio?

—Así es, 100%, y me lo han demostrado no sólo hoy. Vengo de un municipio que ha sido marginado y ha estado en el ojo del huracán, porque es verdad lo que sucede dentro de él y no podemos tapar el sol con un dedo, pero yo creo en la parte que somos más los que queremos hacer cosas interesantes, los que queremos salir adelante. Yo creo que el ser humano ocupa creer para crear y a veces necesitamos ciertos ejemplos para poder inspirarnos y salir adelante cuando creemos que todo está perdido. Creo fielmente que en Ecatepec existe muchísima gente con gran talento, no sólo para la lucha libre, sino para muchas otras cosas y creo que Penta es un buen ejemplo de esto.

¿Cómo ha sido el recibimiento del público americano, europeo y el latinoamericano luego de la llegada de las transmisiones de lucha a través de la plataforma de Netflix?

—Llegué en la mejor etapa de mi carrera, en un gran momento para la WWE con el inicio de las transmisiones a través de esta plataforma, porque ahora es más fácil poder consumir las luchas en vivo y cualquier día de la semana. Esto nos fortalece porque nos acerca más a la afición.

¿Cómo te has preparado para la lucha donde competirás por el Título Intercontinental de la WWE dentro de WrestleMania 2025?

—Te mentiría si dijera que estoy preparándome para esta lucha, porque yo tengo preparándome 20 años para cualquier desafío que llegue en mi carrera, y este sin duda es uno de los más importantes porque este es mi primer WrestleMania y es el primer gran desafío de la nueva era de Penta en los Estados Unidos ya dentro de la WWE.

Como luchador, ¿en qué radica la diferencia principal entre la lucha libre mexicana y la de la WWE?

—Son conceptos diferentes, es como en México con las dos empresas más grandes de lucha que existen, no se parecen en nada, y la afición de una no es como la otra, hablando en términos generales. Lo mismo pasa entre dos países distintos, yo amo y respeto los dos estilos, los dos tipos de público, de filosofía y de fórmulas que se ocupan en cada una de ellas. Lo más importante es que cada luchador que llega a WWE o que está en México se tiene que acoplar, obviamente poniéndole el sello personal, yo en mi caso me he preocupado en marcar la diferencia entre lo que ya existe y lo que podría existir en un futuro cercano.

WWE La nueva estrella de la WWE aseguró que los luchadores deben adaptarse al estilo de cada empresa. (Nicolás Corte)

¿Qué opinas de la llegada de Rey Fénix a la WWE?

—Amo a mi hermano, me siento el más orgulloso del mundo por ver a mi sangre compartir conmigo el sentimiento de llegar a la WWE. Te puedo resumir lo que siento de una forma muy sencilla: El mejor luchador del universo llegó a la mejor empresa del universo.

¿Ves posible la reunión de los Lucha Brothers?

—Por supuesto que sí, porque mi hermano y yo empezamos el mismo día, debutamos el mismo día, empezamos a entrenar el mismo día, tenemos los mismos maestros y hemos viajado los mismos países. Siempre ha sido algo mágico porque mi hermano real de sangre ha compartido muchísimas historias, anécdotas, risas, lágrimas a lo largo de 20 años de carrera, y hoy que los dos estamos en la WWE sólo nos falta juntarnos para consolidarnos como la mejor pareja del universo.