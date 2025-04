“Necesita ir a psicoterapia”, bombazo de figura francesa contra el portero ‘Dibu’ Martínez

La rivalidad entre Francia y Argentina, que se reavivó con la final del Mundial de Qatar 2022, suma un nuevo y explosivo capítulo, donde el protagonista de la polémica es el controvertido arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez, blanco de fuertes declaraciones por parte de una leyenda del futbol francés.

¿Cuáles fueron las críticas a Dibu Martínez?

El campeón del mundo en 1998 con Francia, Emmanuel Petit, no dudó en expresar su profunda desaprobación por las actitudes del guardameta del Aston Villa; incluso al sugerir que debería buscar ayuda profesional.

Emmanuel Petit PARIS, FRANCE - DECEMBER 05: Emmanuel Petit attends the FIFA Ballon D'Or Press conference on December 5, 2011 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) (Pascal Le Segretain/Getty Images)

En una entrevista en el podcast “Rothen s’enflamme” de la cadena RMC, Petit fue tajante al referirse a Martínez: “Recientemente dijo en una entrevista que nunca va demasiado lejos. Él (Dibu) necesita ir a psicoterapia, ver a un psiquiatra, porque no tenemos la misma definición de lo que son los límites. Francamente, ese tipo debería aprender a controlarse emocionalmente”.

Para Petit, las actitudes de Martínez, que incluyen sus ademanes en la tanda de penales del Mundial y su reciente aparición en París con una gorra alusiva a los títulos ganados con Argentina, son inaceptables.

“No debería ser irrespetuoso, no debería caer en el hostigamiento. Pero parece que en cada partido estamos esperando, de su parte, algo fuera de los límites”, sentenció el ex jugador del Arsenal, visiblemente molesto con la constante provocación que percibe en el arquero argentino.

El arquero de Aston Villa, el argentino Emiliano Martínez, celebra tras atajarle un penal a Andreas Pereira, Fulham, por la liga inglesa en Craven Cottage, Londres, sábado 19 de octubre de 2024. (John Walton/PA vía AP) AP (John Walton/AP)

Emmanuel Petit reconoció la calidad de Martínez bajo los tres palos, insistió en que su talento no justifica su comportamiento: “Creo que es un muy buen arquero y que no necesita darse esa motivación tan extrema. Pero a cada lugar al que va, deja una exasperante imagen de su comportamiento. Martínez ya fue demasiado lejos. Es suficiente. Soy el primero en aceptar que provocar es parte del futbol y de la vida en general, pero no debería descender constantemente en la denigración”, añadió.

Las fuertes declaraciones de Emmanuel Petit se suman a la ya larga lista de críticas que ha recibido ‘Dibu’ Martínez por su personalidad extrovertida y sus celebraciones, especialmente aquellas que se consideran una falta de respeto hacia los rivales.