Plantel de Cruz Azul boicotearía continuidad de Vicente Sánchez: “Prefieren no ganar la Concacaf”

Cruz Azul dio un golpe de autoridad hace apenas unos días al eliminar al América en los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf con un agónico marcador de 2-1 en Ciudad Universitaria.

No quieren a Vicente Sánchez

El resultado contra las Águilas convirtió en automático a la Máquina en el máximo candidato a levantar el título de dicho torneo, pero además, representó un auténtico respiro para Vicente Sánchez, quien busca convencer a la directiva de que es el técnico ideal, pues cabe recordar que está a prueba en este semestre.

Sin embargo, recientemente, el periodista Gustavo Mendoza, reveló que los propios jugadores boicotearían la continuidad del timonel interino debido a que no lo soportan.

Fue durante una emisión del programa, La Última Palabra, donde el periodista dio a conocer que, incluso, los futbolistas prefieren no ganar la Concachampions con tal de que Vicente Sánchez no continúe al frente del equipo.

“Hoy me enteré que en el entorno cercano de Cruz Azul, para no decir más, que no lo soportan los jugadores. No quieren compartir el éxito con él, que el éxito es de los jugadores. Incluso hay un jugador que es el que manda, que es el que pone la alineación y da la charla técnica, pero no voy a decir nombres. Algún sector del plantel prefiere quizás no ganar la Concacaf con tal de que no se cuelgue la medallita Vicente” dijo Gustavo Mendoza.

Los números de Vicente

El técnico de 45 años tomó las riendas de Cruz Azul el pasado 25 de enero tras la inesperada salida de Martín Anselmi, que se fue a dirigir al Porto de Portugal.

En total, Vicente Sánchez ha dirigido 18 partidos, con un saldo de 11 victorias, seis empates y solo una derrota, la cual fue contra Tigres.

Pese a las críticas que ha recibido por su estilo de juego, los números del estratega charrúa son positivos.