¿Se acabó el sueño del América? León sí iría al Mundial de Clubes 2025

América no iría al Mundial de Clubes en lugar de León.

En las últimas horas, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, confirmó que el organismo sí planea un partido eliminatorio entre América y Los Ángeles FC por un boleto al Mundial de Clubes 2025, en caso de que el TAS falle en contra de León por el tema de la multipropiedad.

América no iría al Mundial de Clubes

Pese a todo el morbo y las expectativas que se han generado en torno a esta noticia, el conjunto azulcrema vería mermado su sueño de ir a este certamen el próximo verano.

Lo anterior debido a que, recientemente, surgió la versión de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo sí le daría el lugar al conjunto esmeralda gracias a que el reglamento del torneo, en el que se prohíbe la multipropiedad, fue hecho después de que León se ganó su lugar en la cancha.

Dicha noticia fue compartida por la periodista de Caliente TV, Arantza Fernández, quien durante una emisión del programa explicó que la fiera recuperaría su cupo en el certamen.

“Sé de muy buena fuente, alguien el fin de semana me dijo ‘León va a ir’, que por el tema de tiempos en que ya se había clasificado y de repente sale lo de la multipropiedad. Alguien a mí me dijo que de ahora en adelante, porque ya salió lo que dictaminaron, no vuelve a suceder y creo que se lavan un poco las manos, a que si empiezan a hacer este tipo de repechajes”: dijo la conductora deportiva.

Dicha noticia podría significar un auténtico respiro para el cuadro del Bajío, pues cabe recordar que su queja fue precisamente enfocada a que el reglamento del Mundial de Clubes se hizo después de que conquistaron la Concachampions del 2023.

De confirmarse el caso, sería un duro golpe para el América, que no ha podido ganar la Copa de Campeones de Concacaf desde hace una década.