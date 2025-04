WrestleMania 41 en Las Vegas: ¿Dónde y a qué hora ver el gran evento de la WWE?

Luego de un año de espera, La semana de WrestleMania ha comenzado llenando de expectativa a los fanáticos de la lucha libre, quienes harán frente a dos noches frenéticas en las que las más grandes superestrellas de la compañía harán presencia. Un cartel de ensueño es el que se ha cocinado durante 365 noches, teniendo como cúspide un esperado combate por el Campeonato Indiscutido de la WWE.

En esta ocasión, será el Allegiant Stadium de Las Vegas el encargado de albergar el gran evento, donde culminarán grandes rivalidades. Es importante señalar que para esta edición se puede presenciar un inesperado cambio de coronas en la empresa, ya que por primera vez los títulos midcard de la rama femenil estarán en disputa, acompañando a los estelares de ambas divisiones.

Sumado a ello, el cartel contará con una gran presencia mexicana, lo que llama la atención a nuevos mercados que se verán representados por dos enmascarados que pretenden hacer vibrar el ring tanto como los estelares, Cody Rhodes, Roman Reigns, Seth Rollings, CM Punk y John Cena.

Cartelera completa del evento en Las Vegas:

Roman Reigns vs. CM Punk vs. Seth Rollins - Triple Threat

Gunther (C) vs. Jey Uso - Campeonato Mundial de Peso Pesado

Tiffany Stratton vs. Charlotte Flair - Campeonato WWE Femenino

LA Knight vs. Jacob Fatu - Campeonato de los Estados Unidos

War Raiders vs. New Day - Campeonato en Parejas

Jade Cargill vs. Naomi

Rey Mysterio vs. El Grande Americano

Cody Rhodes vs. John Cena - Campeonato Indiscutido de la WWE

Iyo SKY vs. Bianca Bealir vs. Rhea Ripley - Campeonato Mundial Femenino en Triple Threat

Liz Morgan y Raquel Rodríguez vs. Lyra Valkyria y Bayley - Campeonato en pareja Femenino

Bron Breakker vs. Penta vs. Finn Bálor vs. Dominik Mysterio - Campeonato Intercontinental en Fatal 4-Way

Damian Priest vs. Drew McIntyre - Sin City Street Fight

AJ Styles vs. Logan Paul

¿Dónde y a qué hora ver WrestleMania 41 en Las Vegas?

Fecha: Sábado 19 y domingo 20 de abril

Hora: 18:00 Tiempo del Centro de México en ambos días

Transmisión: Netflix y Peacock