Sentencia dada; Carlo Ancelotti ya tiene fecha de salida del Real Madrid

Las últimas actuaciones del Real Madrid en el terreno de juego durante todas las competencias que disputan ha dejado mucho que desear debido a que los resultados no se han alineado con las aspiraciones del equipo y el poderoso plantel que maneja. Esto le ha ganado muchos señalamientos al estratega, Carlo Ancelotti, quien ya tendría abierta la puerta de salida.

Recordar que el más reciente descalabro del conjunto merengue fue su eliminación de la Champions League a manos del Arsenal en cuartos de final, algo que sucedía desde 2004, cuando cayeron ante el AS Mónaco en la misma fase. A esto se suma que el marcador fue bastante escandaloso, terminando con un 5-1 global que hizo ver su inoperancia y poco futbol.

Sobre esto, el italiano mencionó que fue un partido complicado y que la falta de actitud fue la que los condenó; sin embargo, destacó que si le toca salir por este motivo saldrá completamente agradecido con el club por darle la oportunidad de volver al banquillo más importante del futbol.

“Comparado con el año pasado ha faltado un poco de actitud colectiva. (Sobre si es mi última temporada) No puedo hablar de esto ahora. No sé si es mi último partido en la Champions, puede pasar si el club decide cambiar. No hay ningún tipo de problema, el día que acabe aquí solo puedo agradecer al club. Puede ser mañana o en años, lo único que voy a hacer es darle las gracias al club. Si el contrato se acaba o no, a mí me da exactamente igual”, aseguró.

Carlo Ancelotti está listo para irse

Tras estas declaraciones en las que parece tener claro que su ciclo como merengue está por concluir, Sky sports sorprendió al informar que el Real Madrid ha tomado la decisión de permitir al estratega comandar hasta la final de a Copa del Rey ante Barcelona del 26 de abril, para luego retirarlo del cargo sin dejarlo concluir LaLiga.