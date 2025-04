¡De lujo! WWE se luce con brutal escenario para Wrestlemania 41 en Las Vegas

Uno de los mejores eventos en la lucha de Estados Unidos como lo es Wrestlemania 41, está por comenzar; a unas cuantas horas de su arranque se dio a conocer el magnífico escenario que tendrán en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Muchas superestrellas pelearán por algún título, tal es el caso de la lucha estelar como cada año; sin embargo, habrá muchas acciones impresionantes que dejarán huella, además de que la compañía busca nuevas etapas con leyendas y nuevas figuras que destacarán en los siguientes años.

Así se ve el escenario para WrestleMania

La puerta de salida está lista para que los contendientes puedan hacer sus espectaculares entradas, reflejando la ciudad en la que se celebrará la edición 41 en la WWE.

El escenario por sí solo llama mucho la atención, por la paleta de colores que se le dio, además de incluir un edificio reconocido en Las Vegas, con una temática de un portón de casino, típico de la increíble ciudad. El pasillo de entrada llevará el nombre de ‘WrestleMania’, con mucha iluminación que tendrán al presentarse con el respetable.

¿Qué combates habrá en el evento?

WrestleMania 41 con el mejor escenario de la historia, además de que tendrá dos fechas, en donde las emociones no pararán: el sábado 19 de abril y el domingo 20. Muchos luchadores se subirán al escenario para pasar a la historia en los libros del wrestling.

Sábado 19 de abril:

• CM Punk vs. Roman Reigns vs. Seth Rollins (Lucha estelar)

• Gunther vs. Jey Uso (Campeonato Mundial Peso Pesado)

• Tiffany Stratton vs. Charlotte Flair (Campeonato Femenino WWE)

• LA Knight vs. Jacob Fatu (Campeonato de los Estados Unidos)

• Jade Cargill vs. Naomi

• Rey Misterio vs. El Grande Americano

• The War Raiders vs. The New Day (Campeonatos Mundiales en Pareja)

Domingo 20 de abril:

• Cody Rhodes vs. John Cena (Campeonato Indiscutible WWE)

• Iyo Sky vs. Rhea Ripley vs. Bianca Belair (Campeonato Mundial Femenino)

• AJ Styles vs. Logan Paul

• Liv Morgan y Raquel Rodríguez vs. Bayley y Lyra Valkyria (Campeonatos en Pareja Femeninos)

• Bron Breakker vs. Dominik Mysterio vs. Penta Zero vs. Finn Bálor (Campeonato Intercontinental)

• Drew McIntyre vs. Damian Priest.