Lionel Messi: “No hay comparación entre Argentina y México”

En los últimos años, la cercanía de Lionel Messi con México ha acrecentado una rivalidad entre aficionados nacionales y argentinos, por la manera en la que se le critica a al momento de enfrentar a clubes aztecas. Este tema ha escalado insólitamente llegando hasta los oídos del propio jugador, quien se refirió al tema.

Fue en una entrevista con el canal de YouTube, Simplemente Futbol, donde el goleador fue cuestionado sobre el tema, respondiendo de forma contundente al asegurar que nunca hubo una rivalidad y que los aficionados mexicanos se pusieron solos en una comparación que no existe.

¿Qué dijo Lionel Messi?

“No sé qué pasó con los mexicanos de cuándo arrancó esa rivalidad, esa bronca. Yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, nunca le falté el respeto a nadie. Ellos se pusieron en una posición de tener una rivalidad con nosotros que no existe realmente. No existe una comparación entre Argentina y México y no sé de dónde nació eso”, mencionó el campeón del mundo.

Es importante destacar que el nacimiento de la misma puede datar del mismo Mundial en el que el 10 se coronó, ya que él fue el verdugo de la Selección Azteca para que acabara su participación en fase de grupos.

Asimismo, podemos destacar los temas extracancha como la polémica con Saúl Álvarez por una acción malinterpretada y su conflicto antes mencionado con la afición al pitarlo cada vez que se mide contra un equipo nacional.

Finalmente, recordar que esta nueva rivalidad puede vivir un nuevo episodio más en la final de la Copa Campeones de la Concacaf donde el camino trazado lo encamina a medirse a un cuadro de la Liga MX si superan las semifinales, lo que lo podría traer de forma hipotética a México o vivir un nuevo duelo en suelo estadounidense.