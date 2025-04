Ramos Rizo vs. Katia García, pelea entre árbitros mexicanos se viraliza y polariza opiniones

La controversia enciende el debate en el futbol mexicano tras las fuertes críticas del exárbitro y ahora analista de ESPN, Felipe Ramos Rizo, hacia la joven silbante en funciones Katia Itzel García.

Felipe Ramos Rizo se lanza contra Katia Itzel García

La polémica se centra en la participación de García en partidos de ligas amateur, también conocidos como talacha, una actividad que, según Ramos Rizo, atenta directamente contra el prestigio y la seriedad del arbitraje profesional en el país.

El exnazareno no se detuvo ahí, sino que también puso bajo la lupa el desempeño de García en el reciente encuentro entre Chivas y Puebla, al señalar errores que, a su juicio, evidencian una falta de consistencia y preparación para la exigencia del máximo circuito.

Ramos Rizo utilizó sus redes sociales para expresar su malestar, compartiendo incluso imágenes de Katia García arbitrando en un torneo amateur celebrado en Portland, Oregón, el pasado mes de noviembre.

Para el analista, esta doble actividad, alternando el profesionalismo con el amateurismo, es una muestra de la falta de disciplina y dirección que percibe en el arbitraje mexicano actual.

Sus palabras generaron un intenso debate entre aficionados y miembros de la comunidad futbolística, dividiendo opiniones sobre las implicaciones de que árbitros profesionales participen en ligas de menor nivel.

Katia Itzel García responde Felipe Ramos Rizo

Ante la contundencia de los señalamientos, Katia Itzel García optó por responder a través de sus redes sociales, utilizando una historia en su cuenta de Instagram como plataforma para enviar un mensaje que muchos interpretaron como una réplica directa a las críticas de Ramos Rizo.

Sin mencionar nombres propios, la árbitra aludió a “señores que juegan a ser dioses”, cuestionando la autoridad moral y la supuesta superioridad desde la que se emiten juicios.

En un tono de crítica implícita, García señaló la falta de valores y la inseguridad de quienes se dedican a señalar a otros.

Katia Itzel García La silbante mexicana responde a críticas a través de sus redes sociales (@kigm14)

La frase “Creer no es lo mismo que ser, y por eso creer tiene más letras porque para ser no se necesita el bla bla bla...” se convirtió en el centro de su mensaje, sugiriendo que la verdadera valía y profesionalismo se demuestran con hechos y no con discursos altisonantes.

Esta respuesta indirecta encendió aún más la polémica, al generar diversas interpretaciones sobre el destinatario y el significado de sus palabras.

La confrontación entre una voz experimentada del arbitraje y una de las nuevas generaciones puso de manifiesto las tensiones y los diferentes puntos de vista que existen dentro del gremio arbitral mexicano.