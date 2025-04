Lionel Messi confiesa: “Tuve la intención de poder volver a Barcelona, pero no se pudo”

El delantero del Chicago Fire Jonathan Bamba, a la izquierda, defiende al delantero del Inter Miami Lionel Messi, a la derecha, durante la segunda mitad de un partido de fútbol de la MLS, el domingo 13 de abril de 2025, en Chicago. (AP Foto/David Banks) AP (David Banks/AP)

El astro argentino Lionel Messi declaró en una reciente entrevista que, tras su paso por el Paris Saint-Germain, sintió la fuerte sensación de poder volver a Barcelona, el club donde forjó su leyenda y donde siempre quiso estar.

¿Por qué Messi no regresó al Barcelona?

“Tuve la intención de poder volver a Barcelona, y estar donde yo siempre quise estar, pero no se pudo nuevamente, y después fue una decisión familiar”, comentó Messi en ‘Simplemente Fútbol’, donde indicó la frustración de no poder concretar su vuelta al Camp Nou tras su salida del PSG en el verano de 2023.

El argentino describió lo que pensó en ese momento, “Tenía claro que no quería estar en otro equipo de Europa”, afirmó, descartando así otras posibles ofertas del viejo continente.

La decisión de mudarse a Miami y unirse al Inter fue, según sus propias palabras, una “decisión familiar”, donde Messi priorizó el bienestar de sus seres queridos y buscó un nuevo entorno donde pudieran sentirse cómodos.

“Veníamos de dos años complicados porque veníamos de vivir de una manera en Barcelona y en París la familia estuvo bien, pero no me sentí cómodo en el día a día y en los entrenamientos. Queríamos estar seguros de que la familia esté bien y yo disfrutar de lo que a mí me gusta”, explicó.

En su nueva etapa en el Inter Miami, Messi encontró un lugar donde disfruta nuevamente de su futbol: “Ahora disfruto y ya no puedo pedir más nada, pero quiero seguir compitiendo y ganando, eso no se me va a ir nunca, porque es mi esencia y porque crecí de esa manera, me gusta ganar y competir”, aseguró.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, participa en el encuentro ante Los Ángeles FC, el miércoles 2 de abril de 2025, en la Copa de Campeones de la CONCACAF (AP foto/Mark J. Terrill) AP (Mark J. Terrill/AP)

Además de hablar sobre su propio futuro, Messi también tuvo palabras de elogio para la joven promesa del Barcelona y de la Selección española, Lamine Yamal.

“Es impresionante lo que demuestra, lo que está haciendo, lo que hizo, porque ya fue campeón de Europa, tiene 17 años todavía”, destacó el argentino, reconociendo el talento y el potencial del joven extremo blaugrana.