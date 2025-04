El día que el Loco Gatti mandó “lavar platos” a una periodista

Hugo Orlando Gatti, mejor conocido como el Loco Gatti, falleció este 20 de abril y será recordado por las hazañas que realizó como portero, pero también por las polémicas que tuvo fuera del campo, tal y como la que protagonizó con Carme Barceló.

El 22 de marzo del 2015, formando parte de los panelistas del Chiringuito realizó uno de los comentarios más polémicos de su trayectoria en la televisión, al enfrascarse en una discusión con la periodista Carme Barceló y Cristóbal Soria.

En aquella ocasión, Barceló y Soria expresaban su apoyo al futbol del Barcelona sobre el del Real Madrid, situación que no le gustó al exfutbolista argentino.

Ante esto, el Loco Gatti reacción diciéndole a la española “no sabes lo que es una pelota, !anda a lavar los platos”; a lo que Barceló respondió que no le iba a tolerar esos comentario y que el machismo no cabía en el programa.

Cristóbal Soria: Vuestro discurso es de perdedores

‘Loco’ Gatti: ¿Qué autoridad tienes aquí para decir si nunca estuviste en una cancha de fútbol? Yo hablo como un jugador de futbol, tú como uno que cogía balones, al igual que ella (dirigiéndose a Carme Barceló)). Yo no tengo necesidad de quedar bien con el Real Madrid. El Barça se cagó hoy con el Madrid, Messi estaba cagado como todos, quitando a Piqué y el portero El Madrid no tuvo la suerte, por eso perdieron. Porque no es fácil hacer un gol. El Madrid que hizo todo, le faltó el gol del triunfo, desgraciadamente es lo que marca. La lección de fútbol la dio el Madrid

Josep Pedrerol: Loco, todos aquí tienen derecho a opinar de fútbol

Gatti: Pero yo hablo como un jugador de fútbol

Carme Barceló: Y yo como una periodista

Gatti: Pero vos, ¡si no sabes lo que es una pelota!, ¡anda a lavar los platos!

Carme Barceló: Cuidadito. Hasta aquí. Discúlpate

Gatti: Venís aquí a defender a Cataluña y esas cosas

Carme Barceló: No te lo voy a tolerar

Josep Pedrerol: Por favor

Gatti: ¡Por favor si no sabe lo que es una pelota de futbol!

Ante esto, Josep Pedrerol, conductor del Chiringuito, intervino pidiendo respeto a todos e incluso sugirió que Gatti saliera por unos minutos para calmarse, pero él se rehusó y dijo que estaban bien y al final solo se limitó a decir “si mi expresión cayó mal, pudo perdón, pero dije mi opinión sobre el clásico de un jugador real, puro”.