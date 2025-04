Muerte del papa Francisco afecta drásticamente a Johan Vásquez por este motivo

La muerte del papa Francisco conmocionó al mundo entero, siendo el gremio futbolístico uno de los más afectados debido a la pasión del pontífice por este deporte.

Johan Vásquez, afectado por el deceso del papa

El lamentable fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio a los 88 años de edad provocó que la Serie A tomara una drástica medida que terminó por perjudicar al mexicano, Johan Vásquez.

Resulta que la Liga de Italia canceló los partidos de la jornada 33 que se disputarían este lunes 21 de abril, día en el que el Genoa, donde milita el zaguero azteca, enfrentaría a la Lazio en un encuentro crucial por meterse a los 10 primeros lugares de la tabla general.

Otros juegos que también pospusieron fueron el Parma vs. Juventus, Cagliari vs. Fiorentina y Torino vs. Udinese. Todos fueron reprogramados para el próximo miércoles 23 de abril, a las 10:30 horas del centro de México.

Esto significa que dichos equipos tendrán menos tiempo de preparación para sus cotejos de la jornada 34, que arrancará el próximo viernes 25 de abril.

Cabe mencionar que el papa Francisco era un fiel fanático del futbol. El San Lorenzo de Almagro de Argentina era el club de sus amores.

Durante su pontificado recibió a varias estrellas del balompié mundial, como fueron los casos de Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Gianluigi Buffon.

El papa también recibió infinidad de obsequios de futbol, entre los que destacan, tachones, guantes, trofeos y jerseys. Todos ellos los conserva en un espacio del Vaticano que fue adoptado con el mote de “esquina futbolera”.