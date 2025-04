Premios Laureus eligen a Duplantis y Biles como los mejores del 2024

Armand ‘Mondo’ Duplantis y Simone Biles fueron elegidos como los mejores deportistas del 2024 en los Premios Laureus, que son conocidos como los Oscar del deporte.

Duplantis superó al tenista Carlos Alcaraz, al nadador León Marchand, al ciclista Tadej Pogacar y al piloto de autos Max Verstappen, al conseguir tres récords mundiales en el salto con pértiga, además de ganar el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, en el campeonato europeo y en el Mundial de pista cubierta de Glasgow, Escocia.

“Es un honor que piensen que merezco este premio, es muy bueno lo que está haciendo Laureus por el desarrollo del deporte. Yo soy un producto de mi entorno, por eso quiero dar las gracias a mi madre, a mi padre, a mi familia...Lo que he hecho bien de verdad ha sido rodearme desde pequeño con gente que me ha inspirado porque no estaría aquí si no fuera por ellos”, declaró el sueco al recoger el premio.

Mientras que Simone Biles fue premiada por cuarta ocasión como deportista femenina, tras las ediciones de 2017, 2019 y 2020. La gimnasta estadounidense ganó tres preseas doradas y una de plata en París 2024.

Las rivales a las que superó fueron la futbolista Aitana Bonmatí, las corredoras Sifan Hassan, Fe Kipyegon y Sidney McLauhlin Levrone y la tenista Aryna Sabalenka.

“Siempre sueño con momentos como estos, desde que era una niña, por eso agradezco a mis padres por permitir que mi pasión se convirtiera en mi profesión”, señaló Biles.

Ganadores del 2025

Deportista varonil del año: Mondo Duplantis (salto con pértiga

Deportista femenil del año: Simone Biles (gimnasia)

Equipo del año: Real Madrid

Revelación del año: Lamine Yamal (futbolista Barcelona)

Deportista de acción mundial: Tomás Pidcock (ciclismo de montaña)

Regreso del año: Rebeca Andrade (gimnasia)

Deportista con discapacidad: Yuyan Jiang (natación paralímpica)

Deporte por el bien: Kick4Life (futbol americano)

Ícono del deporte: Rafael Nadal (tenis)