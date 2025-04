Chivas deja en manos del Chicharito su continuidad en el equipo

Las Chivas sumaron un nuevo fracaso al no clasificar a la fase final del Clausura 2025 de la Liga MX y uno de los más señalados fue Javier Chicharito Hernández, quien regresó al Rebaño sagrado como una solución, aunque poco ha aportado en su segunda etapa con el club tapatío.

En las últimas semanas comenzó a surgir el rumor de que Chicharito saldría del Guadalajara e incluso llegó a sonar el San Diego FC de la MLS como opción.

Ante esto, el director deportivo de las Chivas Javier Mier indicó que no hay nada por el momento sobre ese tema, pero en dado caso Javier tendría que tomar una decisión.

“Javier es jugador del Club Deportivo Guadalajara y si hubiera una situación más adelante, los principales que lo tenemos que hablar es el jugador y nosotros. Así como de él, como de todo el plantel”, dijo en conferencia de prensa.

“Estamos en un análisis y no esperábamos que fuera en está semana. Como todos y el plantel, estamos en ese análisis y si hubiera algo con él, sería en el contacto con el jugador y la directiva”, agregó.

De igual forma señaló que alrededor de Chivas se hablan muchas cosas y algunas resultan no ser ciertas. “La jerarquía que él (Javier Hernández) tiene y la carrera que tiene, es un referente del futbol mexicano, no solo de Chivas, sino del futbol mexicano. Sabemos que los focos se irán hacia ese tipo de perfiles. Sabemos que alrededor de Chivas se hablan un millón de cosas, algunas son verdades y otras no, no nos meteremos a ese tema”, apuntó.

Los números del Chicharito

Javier Hernández regresó a las Chivas en enero del 2024 y desde entonces su desempeño ha resultado ser una decepción. En el torneo que recién finalizó para los rojiblancos, el futbolista disputó 11 partidos para un total de 607 minutos, en los que solo consiguió una anotación, que fue en la jornada 9 en la derrota ante el Atlético San Luis por 3-1.

Además también participó en la Concachampions, en los cuatro partidos que el Rebaño sagrado participó y también consiguió una diana ante el Cibao.

Desde su regreso a las Chivas, el Chicharito Hernández ha disputado un total de 34 encuentros en lo que solo logró marcar en tres ocasiones y dar una asistencias.