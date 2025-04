¡Emotivo video! Penta llora emocionado viendo el debut de Rey Fénix en WrestleMania 41

Penta Zero Miedo y Rey Fénix

El pasado fin de semana causó una auténtica revolución de emociones en los aficionados mexicanos a la lucha libre, debido a que la edición 41 de WrestleMania contó con una participación destacada de gladiadores mexicanos. Uno de ellos fue Rey Fénix, quien con solo tres semanas en el roster inicial, debutó en la Vitrina de los Inmortales.

Su lucha, que tuvo lugar en la noche uno del magno evento, fue ante El Grande Americano, dejando un excelente sabor de boca por su gran capacidad para saltar entre estilos de lucha como el cuerpo a cuerpo a ras de lona y el aéreo que caracteriza a los mexicanos.

Como mencionamos, este fue un combate que nadie se quiso perder, incluido su hermano Penta Zero Miedo, quien fue captado por una fanática, parado en medio del público y llegando hasta las lágrimas tras ver a Fénix tener actividad.

Es importante destacar que en el video que recientemente llegó a las redes sociales, el Zero Miedo no porta su característica máscara, pero sí una gorra y un pañuelo con el que cubre su rostro para no revelar su identidad.

Rey Fénix no se llevó la victoria ante El Grande Americano

Esta contienda fue una que impactó a muchos seguidores debido a que en primera instancia todo estaba planeado para que fuera Rey Mysterio el que se midiera ante El Grande Americano; sin embargo, una lesión en el SmackDown previo le impidió hacerse presente dejando su lugar vacante.

Por ello Fénix apareció y aunque su combate tuvo mucha calidad, este no logró hacerse con la victoria cayendo tras el finisher de su rival. Mencionar que este no fue impedimento para la emoción de Penta, quien más que fijarse en el resultado, puso su atención en el logro de su hermano por ser parte importante de un WrestleMania.