“Esperamos la decisión más justa”: Tigres se pronuncia sobre el caso León y el debate de la multipropiedad

El equipo León se presentó ante el TAS para presentar sus argumentos par que FIFA le devuelva su lugar en el Mundial de Clubes 2025; al respecto, Mauricio Culebro, figura importante en la directiva de Tigres, abordó con cautela, pero con claridad la compleja situación que vive el club mexicano.

En sus declaraciones, el directivo subrayó la postura de Tigres de esperar una resolución correcta por parte de las instituciones correspondientes, “Muy enfocados en lo que nos toca a nosotros y esperemos que se llegue a la solución más justa y que la decisión que tomen las instancias a las que les corresponde sea la mejor para todos”, señaló Culebro.

La conversación inevitablemente derivó hacia el tema de la multipropiedad, un debate recurrente y a menudo álgido en el balompié nacional, especialmente en el contexto de la controversia que rodea al León.

Culebro reconoció la diversidad de comentarios que genera este modelo de gestión; “Sí, por supuesto, creo que es un tema que genera diferentes opiniones. Un poco lo que decía hace rato con el tema de León, yo creo que las instancias correspondientes son los que tienen que tomar la decisión y al final del día esperemos que la decisión que se tome siempre sea por lo mejor de nuestro futbol”, afirmó.

El directivo de Tigres enfatizó la necesidad de que la resolución final, sea cual sea, contribuya al crecimiento y desarrollo del deporte en México: “Siempre habrá opiniones que estarán a favor, otras que estarán en contra, creo que al final lo importante es que el futbol mexicano pueda crecer de una u otra manera”, comentó Culebro, dejando entrever la complejidad del tema y la expectativa por una decisión que siente un precedente claro.

Cuando se le preguntó directamente si la Liga MX reclamaría el lugar del León en caso de confirmarse su exclusión, Culebro prefirió no especular y remitió la pregunta al presidente de la liga. “La verdad no sé. Ahí sí, porque esa sería una buena pregunta para el presidente de la liga. Yo como equipo no hemos tocado ese tema. Tal cual, como equipos yo creo que será una decisión, como dije hace rato, que tendrán que tomar las instancias correspondientes”, explicó, manteniendo una postura respetuosa hacia los procesos y las decisiones que deban tomar los órganos rectores.

La expectativa ahora se centra en la resolución del TAS, con la esperanza de que la decisión final sea la más justa y beneficie al crecimiento del balompié azteca.